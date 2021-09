Un po’ di amarezza per Jannik Sinner, che ha visto chiudersi agli ottavi di finale il suo percorso agli US Open. Il ragazzo di Sesto Pusteria si è arreso al cospetto di Alexander Zverev in tre set, 6-4 6-4 7-6; per il tedesco quella di oggi è la quindicesima vittoria consecutiva tra torneo olimpico e Cincinnati.

Per l’azzurro c’è il rammarico di non aver sfruttato le occasioni che è riuscito a procurarsi, tra cui i cinque set point nella terza frazione. Però non si lascia abbattere dalla sconfitta dal numero 4 del mondo: “Contro Monfils è stato uno scontro fisico e mentale, con Sascha è diverso. Lui ti dà meno ritmo, magari sei avanti 30-15 e ti fa tre servizi vincenti. Sto crescendo, stiamo lavorando, continuiamo a lavorare perché conosciamo la strada da percorrere” le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Alla fine, nonostante il ko bruciante, bisogna ricordare che il ventenne altoatesino è approdato per la terza volta in carriera alla seconda settimana di uno Slam dopo i due precedenti al Roland Garros. Anche per questo, Sinner non si lascia abbattere: “Sono abbastanza soddisfatto del mio torneo. Nei primi due turni è stato diverso, ero nettamente favorito. C’era più pressione, e soprattutto nel secondo turno il mio avversario ha giocato bene“.

Foto: LaPresse