Partenza con il piede giusto per Jannik Sinner. L’altoatesino ha ottenuto la sua prima vittoria agli US Open, nel singolo match, ricordando quanto accaduto l’anno scorso con lo sfortunato infortunio al 1° round opposto al russo Karen Khachanov e il ko del 2019 contro lo svizzero Stan Wawrinka.

Così Jannik al terzo tentativo ce l’ha fatto, battendo la wild card Max Purcell per 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 e raggiungendo il secondo turno a New York. L’azzurro ha avuto un buon rendimento complessivamente, manifestando anche dei buoni segnali in alcune delle sue criticità, ovvero il servizio: Sinner ha ottenuto contro Purcell il 76% dei quindici con la prima, mettendo in mostra una buona varietà nelle traiettorie alla battuta.

“Sono contento del mio debutto. Ho giocato bene nei primi due set, poi nel terzo lui è venuto più volte a rete e mi ha tolto tempo, cosa che prima non aveva fatto. Poi però nel quarto sono riuscito a chiuderla“, le parole dell’italiano.

Guardando poi al prossimo avversario, ovvero Zachary Svajda vittorioso contro Marco Cecchinato e che non dovrebbe rappresentare un problema per lui, ha precisato: “Ho vinto partite che dovevo perdere e ne ho perse altre che dovevo vincere. I match non sono mai scontati: sono qui per competere, migliorare e provare a vincere. Il tabellone lo guardo, ma non ci penso troppo“.

