US Open 2021, i risultati del 2 settembre: Seppi infinito, avanzano Berrettini e Sinner. Comodi Djokovic e Zverev

Agli archivi anche il secondo turno del tabellone maschile degli US Open, quarta ed ultima prova dello Slam di questo 2021. A Flushing Meadows è andata in onda una serata di tennis con scontri interessanti, con quattro italiani impegnati; prima pagina meritatissima per Andreas Seppi che manda ko il polacco Hubert Hurkacz, numero 10 del tabellone e vincitore del Masters1000 di Miami, in quattro set. L’altoatesino con i sedicesimi pareggia il suo miglior risultato sul cemento statunitense e avrà una ghiotta occasione con il tedesco Oscar Otte, che ha superato Denis Kudla tre set a zero, per raggiungere l’ultimo ottavo di un Major che gli manca.

Avanzano anche le due punte azzurre Matteo Berrettini e Jannik Sinner, entrambi faticando più del previsto. Il romano si impone in un braccio di ferro durato poco più di tre ore e venti contro il francese Corentin Moutet, rimanendo solido nei momenti importanti della partita e guadagnandosi il diritto di sfidare Ilya Ivashka; anche Jannik ha qualche problema con la wild card Zachary Svajda, ma chiude la contesa prima che il giovane americano possa tornare davvero a crederci, il prossimo scoglio è Gael Monfils. Lorenzo Musetti conferma invece di non digerire i big server, uscendo sconfitto dalla sfida con Reilly Opelka.

Facili facili gli impegni per i due grandi favoriti di questa parte del seeding, Novak Djokovic ed Alexander Zverev, che veleggiano tranquillamente al terzo turno dopo aver sconfitto rispettivamente Tallon Griekspoor ed Albert Ramos-Vinolas. Ora per il numero 1 al mondo arriva il primo banco di prova interessante contro il giapponese Kei Nishikori, che ha estromesso dal torneo Mackenzie McDonald, mentre per la medaglia d’oro di Tokyo il prossimo ostacolo (da non sottovalutare) si chiama Jack Sock.

Comodo anche il match per l’altro top 10 della parte alta di tabellone, Denis Shapovalov: Roberto Carballes Baena scoppia dopo un set e lascia via libera al canadese, che affronterà Lloyd Harris nei sedicesimi. Resiste anche Aslan Karatsev, che supera Jordan Thompson solo alla quinta frazione.

US OPEN, RISULTATI 2 SETTEMBRE

R. Opelka b. L. Musetti 7-6 7-5 6-4

A. Karatsev b. J. Thompson 3-6 3-6 7-5 7-6 6-1

N. Basilashvili b. M. Cressy 7-6 6-3 7-5

M. Berrettini b. C. Moutet 7-6 4-6 6-4 6-3

I. Ivashka b. V. Pospisil 6-3 6-4 7-6

A. Zverev b. A. Ramos-Vinolas 6-1 6-0 6-3

A. Seppi b. H. Hurkacz 2-6 6-4 6-4 7-6

O. Otte b. D. Kudla 6-4 6-4 6-2

G. Monfils b. S. Johnson 7-5 4-6 6-4 6-4

L. Harris b. E. Escobedo 6-4 6-4 6-2

K. Nishikori b. M. McDonald 7-6 6-3 6-7 2-6 6-3

J. Sinner b. Z. Svajda 6-3 7-6 6-7 6-4

J. Sock b. A. Bublik 7-6 6-7 6-4 4-6 6-3

J. Brooksby b. T. Fritz 6-7 7-6 7-5 6-2

N. Djokovic b. T. Griekspoor 6-2 6-3 6-2

D. Shapovalov b. R. Carballes Baena 7-6 6-3 6-0

Foto: LaPresse