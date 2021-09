US Open 2021: Aryna Sabalenka vince temendo di essersi rotta una mano

Situazione quantomeno curiosa nel match di secondo turno tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo, e la slovena Tamara Zidansek, finito con la vittoria della più quotata con un netto 6-3 6-1. A livello sportivo, per Sabalenka ora ci sarà l’americana Danielle Collins in uno dei match potenzialmente più godibili dei sedicesimi di finale.

La numero 2 del ranking WTA, infatti, ha riferito che, nel corso del primo set, dopo esser caduta in malo modo nel corso del set d’apertura, ha avuto forte paura di essersi rotta la mano. Non per caso ha continuato a tenere il ghiaccio sulla stessa nei cambi di campo.

Dopo aver ammesso che stava vedendo quella mano destra diventare più grande, e il dito interessato ogni volta più scuro, rendendo ragionevole lo spavento, ha dichiarato: “Temevo davvero di essermi rotta, è stato molto doloroso. Sono molto felice di aver finito la partita, ho un giorno in più per vedere che succede e recuperare nel miglior modo possibile“.

Gli US Open hanno visto Sabalenka fare il primo passo verso il mondo delle big, con gli ottavi del 2018, ma da allora non ha più ripetuto quel risultato: è stata per due volte eliminata al secondo turno nel 2019 e 2020.

Foto: LaPresse