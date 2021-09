La prima giornata di gara dei Campionati Mondiali di tiro con l’arco 2021 è andata in archivio a Yankton (Dakota del Sud, Stati Uniti) con lo svolgimento dei ranking round valevoli per la composizione di tutti i tabelloni a eliminazione diretta della manifestazione.

Buoni riscontri in casa Italia nel ricurvo maschile (specialità olimpica), grazie all’11° posto di Mauro Nespoli con 651 punti e al 14° del debuttante Alessandro Paoli con uno score di 648. Peccato, specialmente in ottica prova a squadre, per la pessima 67ma posizione di Federico Musolesi (626). I tre azzurri hanno chiuso le qualificazioni in ottava piazza con un punteggio complessivo di 1925, entrando purtroppo in rotta di collisione con la Corea del Sud in un eventuale quarto di finale.

Ranking round in progressione al femminile per il bronzo olimpico individuale in carica Lucilla Boari, 17ma con 624 punti, mentre hanno fatto più fatica le connazionali Chiara Rebagliati (48ma con 598) e Vanessa Landi (54ma con 595). Italia n.11 del seeding nella prova a squadre, con all’orizzonte un difficile ottavo con gli Stati Uniti ed eventualmente un probabile quarto con il terzetto russo. Subito eliminata purtroppo la coppia mista nostrana formata dai medagliati olimpici individuali Nespoli e Boari (n.9 del seeding), i quali hanno ceduto il passo per 3-5 ai 12mi di finale contro l’abbordabile Mongolia.

Per quanto riguarda la divisione compound non sono arrivati risultati particolarmente brillanti da parte degli italiani nel ranking round. Elia Fregnan è stato il miglior azzurro al maschile in 36ma posizione con 685 punti, mentre Federico Pagnoni e Sergio Pagni hanno chiuso rispettivamente in 42ma e 48ma piazza a quota 683 e 681. Il terzetto azzurro ha totalizzato 2049 punti, uno score valido per il 12° posto nella prova a squadre (debutto domani ai 12mi con il Kazakistan, n.21 del seeding).

Buona prestazione individuale in qualificazione sulle 72 frecce per Marcella Tonioli, 21ma assoluta con 671 punti. Molto più attardate le altre due nostre rappresentanti, con il 50° posto di Paola Natale (648) ed il 53° di Elisa Roner (643). Il terzetto italico ha ottenuto il 13° score complessivo con 1962 e dovrà vedersela agli ottavi di finale contro la temibile Francia (quarta testa di serie con 2011 punti) nella gara a squadre femminile. Buona la prima nel tabellone finale per la coppia mista formata da Fregnan e Tonioli, che ha superato la Germania per 152-149 raggiungendo la favorita Turchia (miglior score assoluto in qualificazione) agli ottavi.

Foto: Lapresse