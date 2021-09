Archiviati i primi Campionati Mondiali del nuovo ciclo olimpico, Yankton (Dakota del Sud) si appresta ad ospitare nei prossimi giorni anche le Finali della Coppa del Mondo outdoor 2021 di tiro con l’arco. Tra mercoledì 29 e giovedì 30 settembre andrà in scena di fatto l’ultimo atto della stagione internazionale all’aperto.

Invitati al gran finale di Yankton (in base ai risultati delle tre tappe di World Cup 2021 e delle Olimpiadi) complessivamente 32 atleti, distribuiti equamente nelle categorie ricurvo maschile e femminile, compound maschile e femminile. L’Italia verrà rappresentata da due atleti: Mauro Nespoli e Federico Pagnoni.

Il primo sarà di scena nel tabellone dell’arco olimpico grazie ai punti raccolti tra Losanna (5°) e Parigi (7°), ma servirà una prestazione stellare per migliorare il 2° posto ottenuto nell’ultima edizione delle Finali a Mosca nel 2019. Il vice-campione olimpico avrà tra i suoi avversari più temibili il padrone di casa americano Brady Ellison (oro mondiale 2019 e bronzo iridato in carica) ed il giovane fenomeno turco Mete Gazoz (campione olimpico in carica).

Obiettivo podio difficile ma non impossibile nel compound per Pagnoni, qualificatosi grazie alla seconda piazza di Losanna e al quinto posto di Parigi. L’azzurro dovrà vedersela in primis con il fuoriclasse olandese Mike Schloesser (già due volte vincitore dell’evento), oltre agli agguerriti padroni di casa statunitensi Braden Gellenthien e Kris Schaff.

Foto: Lapresse