Tennis, WTA Portorose 2021: Mladenovic e Konjuh vincono in rimonta, vittorie agevoli per Pera e Cirstea

Ha preso il via quest’oggi il torneo WTA di Portorose, in Slovenia, tornato in calendario dopo un’assenza di undici anni e che, nella sua breve storia, ha visto un po’ d’Italia protagonista con il successo di Sara Errani nel 2008 e l’arrivo in finale l’anno successivo (battuta da Dinara Safina), che fa il paio con l’ultimo atto di Maria Elena Camerin nel 2006. Nei primi quattro incontri del tabellone principale non c’era però traccia del Bel Paese.

La giornata è cominciata con il successo della statunitense Bernarda Pera nei confronti della francese Fiona Ferro, che ha sofferto al servizio per tutta la partita: otto palle break concesse, salvandone soltanto tre, e concedendo ben 34 punti alla sua avversaria in risposta. Kristina Mladenovic soffre per un set contro la padrona di casa Nika Radisic, capace di vincere il primo set, ma poi viene fuori il maggior tasso tecnico della transalpina che lascia solo tre giochi alla sua avversaria nelle frazioni successive.

Tutto facile per la rumena Sorana Cirstea, numero 4 del tabellone: la britannica Heather Watson non ha armi a disposizione per controbattere alla gran giornata al servizio della sua avversaria (soltanto due punti concessi con la prima) e i sei doppi falli commessi non l’aiutano, condizionando il 6-1 6-3 finale. Nell’ultimo match di giornata invece Ana Konjuh ritrova le energie dopo un bagel subito e si impone sulla connazionale Donna Vekic in rimonta, salvando otto palle break su nove concesse.

WTA PORTOROSE 2021, RISULTATI 13 SETTEMBRE

B. Pera b. F. Ferro 6-4 6-3

K. Mladenovic b. N. Radisic 4-6 6-1 6-2

S. Cirstea b. H Watson 6-1 6-3

A. Konjuh b. D. Vekic 0-6 6-3 6-2

