Il giovane Carlos Alcaraz ha eliminato al terzo turno degli US Open 2021 il numero 3 del mondo Stefanos Tsitsipas. Incredibile la prova del 18enne nativo di El Palmar che è riuscito a tenere testa a uno dei giocatori più forti del circuito imponendosi col punteggio di 6-3 4-6 7-6 0-6 7-6.

Nel post gara il greco ha analizzato così la sua prestazione: “Lui ha una velocità di palla incredibile. Non penso di aver mai visto qualcuno colpire così forte. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per prendergli le misure. A un certo punto pensavo di essere in controllo della situazione, ma poi le cose mi sono sfuggite di mano. È una sconfitta amara, direi, soprattutto dopo aver vinto il quarto set così nettamente”.

Tsitsipas ha elogiato tutte le qualità di Alcaraz che, secondo il numero 3 del mondo, ha dinnanzi a lui una carriera da protagonista: “Onestamente, non ho mai visto nessuno giocare con questo impatto fisico nel quinto set. Al cento per cento è uno che può vincere tornei dello Slam. L’ho detto e lo ripeto, ha il gioco per stare a quel livello”.

Il greco ha dovuto affrontare anche un altro avversario ovvero il pubblico che ha sostenuto a gran voce Alcaraz con qualche fischio rivolto al greco, probabilmente gli spettatori non hanno dimenticato le accuse avanzate da Murray sulla presunta antisportività di Tsitsipas nella gestione delle pause nel corso della partita.

“Non pretendo che tutti mi amino. Ognuno può scegliere il suo giocatore preferito. In un certo senso mi ha sorpreso il comportamento della gente, ma non sono uno che si abbatte per questo. Alla fine, quando sei lì sul campo, conta il tuo gioco e basta, il resto non importa”.

Foto: LaPresse