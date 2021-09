Doppia gioia in chiave italiana nella domenica di tennis femminile. Mentre in Slovenia Jasmine Paolini si avvia a vincere il suo primo torneo WTA, Martina Trevisan continua a riscattare una prima parte di stagione molto negativa vincendo il torneo ITF W80 di Valencia, sulla terra rossa. Battuta in finale l’ungherese Dalma Galfi, già superata nel recente WTA 125 di Karlsruhe, con il punteggio di 4-6 6-4 6-0.

Nel corso del torneo, la fiorentina ha superato al primo turno la paraguaiana Veronica Cepede Royg per 6-3 7-5, l’australiana Seone Mendez per 6-0 6-3, la spagnola Aliona Bolsova per 4-6 6-3 6-3 (successo, questo, molto interessante per varie ragioni) e in semifinale la russa Oksana Selekhmeteva per 6-2 2-6 6-2, prima del citato ultimo atto trionfale.

Per quanto riguarda la classifica mondiale, questo successo spedisce Trevisan al best ranking WTA di numero 66. Per qualche decina di minuti si era trovata virtualmente al 65° posto, poi il successo di Paolini a Portorose le ha tolto il ruolo di numero 2 d’Italia da domani. Rimane comunque una bella soddisfazione l’entrata nelle prime 70 per la prima volta nella carriera.

Per l’italiana si tratta del decimo successo a livello ITF in carriera, ma di questi è il più importante, dato che i precedenti erano stati in tornei da 10.000 o da 25.000 dollari, per buona misura nei tre anni in cui stava ricostruendo la classifica. Non va infatti dimenticata la particolarità della carriera della toscana, ferma per quattro anni all’inizio del secondo decennio di questo secolo.

Foto: LaPresse