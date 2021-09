Tennis in carrozzina, Paralimpiadi Tokyo: gli olandesi Schröder/Vink sorprendono Alcott/Davidson nel doppio del quad

Finisce intorno alle due di notte di Tokyo la giornata del tennis in carrozzina alle Paralimpiadi, quella che assegna la prima serie di medaglie, dedicata al doppio del quad. L’oro va alla giovane coppia formata da Sam Schröder e Niels Vink, che regala alle lande olandesi qualcosa di, per certi versi, inatteso con il 6-4 6-3 sugli australiani, e favoriti della vigilia, Dylan Alcott (la grande superstar della specialità) e Heath Davidson.

In questo torneo con sette coppie al via (e dunque un bye ai quarti per gli aussie), le due giunte in finale sono anche quelle dotate dello status di teste di serie. Sarebbero Alcott e Davidson i primi a muoversi sul 3-2 del primo parziale, ma da quel momento gli orange prendono in mano le sorti della situazione comandando il gioco e portando il match alla conclusione in un’ora e 39 minuti.

La vera battaglia, però, riguarda la finale per il bronzo: interrotta sul Court 1 causa pioggia, viene spostata sul Centrale dell’Ariake al termine della sfida per l’oro. I giapponesi Mitsuteru Moroishi e Koji Sugeno, dopo tre ore abbondanti di battaglia, riescono a superare per 7-5 3-6 7-5 i britannici Antony Cotterill e Andy Lapthorne. Alcott e Schröder li ritroveremo domani nella finale per l’oro del singolare, mentre Vink e Sugeno si giocheranno invece il bronzo.

Nelle altre partite odierne, i quarti del singolare maschile classico portano avanti i due grandi favoriti, il giapponese Shingo Kunieda e il britannico Alfie Hewett. Il britannico Gordon Reid elimina in una lunga sfida l’argentino, all’incirca egualmente quotato, Gustavo Fernandez e sfiderà Hewett, mentre per Kunieda ci sarà l’olandese Tom Egberink, in grado di cogliere un tabellone favorevole. Giocata anche una semifinale del doppio femminile, con le padrone olandesi Didie de Groot e Aniek van Koot vincenti per 6-4 6-2 sulle giapponesi Yui Kamiji e Momoko Ohtani.

Foto: LaPresse