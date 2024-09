Impresa Kamiji, batte de Groot ed è oro nel tennis in carrozzina femminile alle Paralimpiadi. Doppio maschile, trionfo Hewett/Reid

Penultima giornata per il tennis in carrozzina alle Paralimpiadi di Parigi 2024, e per quanto riguarda le medaglie ne sono state assegnate in altri due tornei: singolare femminile e doppio maschile. E di materiale per il racconto ce n’è parecchio, a partire proprio dalle donne.

La finale era quella tra le due migliori giocatrici possibili, l’olandese Didie de Groot, la dominatrice del panorama da diversi anni, e la giapponese Yui Kamiji. Ed è proprio la nipponica ad aver vinto, in rimonta: 4-6 6-4 6-3 in due ore e 7 minuti di grande spettacolo sul Court Philippe Chatrier. Si tratta del primo oro per Kamiji, ma soprattutto è la prima volta che de Groot perde un match di singolare maschile tra tornei del Grande Slam e Paralimpiadi dal Roland Garros 2020.

Nella finale per il bronzo, invece, nessuna sorpresa: la cinese Ziying Wang regge per un set contro Aniek van Koot, che però scappa via nel secondo e porta a casa il terzo posto in virtù di un 7-6(3) 6-1. In sintesi, due medaglie sono olandesi.

Quanto al doppio maschile, il dominio di Alfie Hewett e Gordon Reid è completo: i britannici non lasciano scampo ai giapponesi Takuya Miki e Tokito Oda. 6-2 6-1 il punteggio finale a favore di un duo che ormai assomma ben 21 titoli del Grande Slam.

Molto più combattuta la finale per il terzo e quarto posto, in cui sono gli spagnoli Daniel Caverzaschi e Martin de la Puente a riuscire a negare la speranza di medaglia ai francesi Stephane Houdet e Frederic Cattaneo: 4-6 6-4 [10-5] il punteggio conclusivo.