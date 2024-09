Schroder/Vink, oro olandese nel doppio del quad nel tennis in carrozzina alle Paralimpiadi

Si è chiusa un’altra giornata alle Paralimpiadi di Parigi 2024, con l’assegnazione delle medaglie per quanto riguarda il doppio del quad. A riconfermarsi sono i campioni di Tokyo di tre anni fa, Niels Vink e Sam Schroder, a volte avversari, in più di un’occasione compagni dalla stesa parte. Come in questa, dove rifilano un doppio 6-1 ai britannici Andy Lapthorne e Greg Slade. La storia la fanno Donald Ramphadi e Lucas Sithole, che battendo i brasiliani Leandro Pena e Ymanitu Silva al match tie-break diventano i primi a dare al Sudafrica una medaglia paralimpica nel tennis in tutta la storia.

Ma in campo vanno anche le semifinali del tabellone femminile. Sebbene siano rispettate le teste di serie, ci vuole parecchio perché accada. Nei fatti, Aniek van Koot rischia di regalare una finale tutta olandese ai campi del Roland Garros, ma glielo nega Yui Kamiji, che diventa la prima a giocare finale di singolare e doppio femminile nella stessa edizione. Per la giapponese 6-0 4-6 6-4 e ora sfida alla praticamente imbattibile Didie de Groot.

Quarti di finale, invece, per il singolare maschile, in cui anche in questo caso si va avanti con normalità in termini di giocatori favoriti dalle teste di serie. L’unico a rischiare un po’ è lo spagnolo Martin de la Puente, costretto al terzo set dal padrone di casa Stephane Houdet. Sfiderà l’attuale uomo vetrina del tennis in carrozzina maschile, il britannico Alfie Hewett, mentre nella parte bassa si scontreranno l’argentino Gustavo Fernandez e il giapponese Tokito Oda. In totale vanno in campo 18 Slam di singolare (9 Hewett, 5 Fernandez e 4 Oda, con de la Puente che è l’uomo nuovo).

E a proposito di uomini, Hewett e Gordon Reid si prendono la finale in doppio, specialità nella quale Oda, insieme a Takuya Miki, di fatto si salva per il rotto della cuffia contro de la Puente e Daniel Caverzaschi per assicurarsi una medaglia.

PARALIMPIADI PARIGI 2024: RISULTATI TENNIS OGGI

DOPPIO QUAD

Finale oro: Schroder/Vink (NED) [1]-Lapthorne/Slade (GBR) [2] 6-1 6-1

Finale bronzo: Ramphadi/Sithole (RSA)-Pena/Silva (BRA) 6-2 4-6 [10-8]

SINGOLARE FEMMINILE

Semifinali

de Groot (NED) [1]-Wang (CHN) [4] 6-2 6-1

Kamiji (JPN) [2]-van Koot [3] 6-0 4-6 6-4

SINGOLARE MASCHILE

Quarti

Hewett (GBR) [1]-Spaargaren (NED) [10] 6-1 6-3

de la Puente (ESP) [3]-Houdet (FRA) 6-2 4-6 6-1

Fernandez (ARG) [4]-Reid (GBR) [5] 6-0 7-6(5)

Oda (JPN) [2]-Egberink (NED) [6] 6-4 6-1

DOPPIO MASCHILE

Semifinali

Hewett/Reid (GBR) [1]-Cattaneo/Houdet (FRA) [4] 6-4 6-3

Miki/Oda (JPN) [2]-Caverzaschi/de la Puente (ESP) [5] 5-7 6-2 [10-8]