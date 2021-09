Tennis: ATP, allo studio nuove regole per i toilet break

Sarebbero allo studio nuove regole, in seno all’ATP, al fine di poter meglio regolare la questione dei toilet break, esplosa in maniera dirompente con l’abuso che ne fanno alcuni giocatori. Il principale capofila degli accusati è Stefanos Tsitsipas: i suoi passaggi al bagno hanno spesso assunto un sapore tattico, tant’è che Andy Murray, dopo il loro lunghissimo match di primo turno agli US Open, non gliele ha mandate propriamente a dire.

Secondo numerose indiscrezioni riportate dalla Reuters, e provenienti dall’interno dell’ATP stessa, a gennaio sarebbe pronto l’ingresso a regime di questi cambiamenti che riguarderebbero, ancor più che i tempi, i modi per avere accesso all’utilizzo del luogo più intimo. Ma i cambiamenti riguarderebbero anche gli interventi in campo, i time out medici per intenderci.

Pochi dettagli sono emersi nel merito delle novità, ma quel che trapela fa pensare a un annuncio in autunno, prima ancora dell’entrata in vigore delle nuove norme a partire dall’appena citato 2022.

Lungo queste ultime settimane, Tsitsipas è stato bersagliato da molte accuse, in parte legate anche alle occasioni in cui si è portato dietro l’intero borsone invece di andare semplicemente per conto proprio in bagno. In tanti hanno puntato il dito contro di lui, con Alexander Zverev a fare da capofila, ma c’è anche chi, come Novak Djokovic, lo ha difeso.

Foto: LaPresse