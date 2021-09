Gli US Open ti tennis 2021 saranno ricordati per aver lanciato definitivamente il talento dello spagnolo Carlos Alcaraz, approdato ai quarti di finale dopo aver sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas ed il polacco Peter Gojowczyk, esprimendo un gioco aggressivo e molto preciso.

“Sono un ragazzo ambizioso, non mi arrendo affatto, non sono uno di quelli che pensa di aver già ottenuto tutto o che abbia già raggiunto il massimo – ha dichiarato il talentino iberico al termine del match – Voglio sempre di più, voglio di più. Mi fido di me stesso e mi fido del mio tennis, quindi ci provo. Proverò ad andare più avanti possibile nel torneo”.

Una vera e propria dichiarazione di guerra, che però è stata spalleggiata da Alex Corretja, secondo nel ranking ATP in carriera e ora commentatore di Eurosport, che ha incensato Alcaraz in cabina. “Quello che ha fatto Carlos Alcaraz al quarto turno è impressionante perché l’altro giorno contro Tsitsipas, nonostante la battaglia sia stata durissima, si è divertito durante la partita, ci ha provato, ha giocato aggressivo. Si stava divertendo. Oggi contro Gojowczyk aveva bisogno di lottare, aveva bisogno di soffrire, aveva bisogno di resistere, aveva bisogno di stare male, aveva bisogno di difendere. Era una partita anche più complessa, perché il suo avversario era considerato battibile. Inoltre stasera la palla non era così veloce perché le condizioni erano molto più umide e Gojowczyk stava colpendo così forte e piatto dall’inizio, quindi è stato molto difficile per lui trovare la corretta posizione in campo e sentirsi a proprio agio”.

Alcaraz è il futuro del tennis spagnolo, ma attenzione che non possa diventare il presente da qui a pochissime settimane. “È un ragazzo con una mentalità da veterano e ha dimostrato oggi di essere destinato a essere un campione. Quello che ha fatto l’altro giorno è stato molto difficile, ma abbiamo visto tanti ragazzi vincere una partita contro pronostico sconfiggendo un campione e poi il giorno dopo, svuotati, sparire – ha spiegato Corretja – Oggi, Carlos stava soffrendo come se fosse all’inferno ed è stato un ottimo esempio per come ha accettato la situazione e ha trovato il modo di vincere. A questo punto ha buone possibilità di raggiungere le semifinali, ma dobbiamo vedere come si riprenderà mentalmente e fisicamente da quei due big match da cinque set”.

