Taekwondo, Paralimpiadi Tokyo: Antonino Bossolo non ce la fa, il bronzo sfuma per un infortunio

Dopo aver sfiorato la rimonta nella semifinale, Antonino Bossolo è sceso sul tatami per la finale per il bronzo dei -61 kg K44, affrontando il turco Mahmut Bozteke, numero 2 del ranking mondiale. Un incontro che però si è rivelato molto sfortunato, in cui il pugliese ha dovuto fare i conti col dolore.

Brutto avvio per l’azzurro, che sotto 4-0 è rimasto per qualche minuto al tappeto a causa di un brutto colpo, limitandolo per tutto il resto del primo round, o almeno quello che si è disputato, poichè l’atleta azzurro non è più riuscito a continuare la contesa.

Tornato sul tatami, infatti, Bossolo ha subito i calci di Bozteke, con il turco che ha allungato addirittura sul 14-2, prima della definitiva resa dell’italiano, non più in grado di proseguire l’incontro, lasciando al rivale la medaglia di bronzo ed il primo storico podio del taekwondo alle Paralimpiadi.

Foto: FITA