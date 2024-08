Taekwondo: Bozteke, Li, Khaliov e Silva de Moura trionfano nel secondo giorno delle Paralimpiadi

Va in archivio la seconda giornata di competizioni al Grand Palais, splendida location che sta ospitando in questi giorni le gare di taekwondo alle Paralimpiadi 2024. Ben quattro i segmenti andati in scena in questo day-2, che ha visto alternarsi sul tatami i combattenti della specialità K44 -63 kg maschile, K44 -57 kg femminile, K44 -70 kg maschile e K44 -65 kg femminile.

Nella prova dedicata alla K44 -63 kg ad ottenere il metallo più pregiato è stato il turco Mahmut Bozteke, il quale ha superato nella finale il mongolo Bolor-Erdene Ganvat per 9-7. Il bronzo invece è andato come sappiamo all’azzurro Antonino Bossolo, che ha arginato per 18-13 l’israeliano Adnan Mila per 18-13, oltre che al marocchino Ayoub Adouich, atleta che ha approfittato del ritiro del brasiliano Nathan Torquato.

Grande dominio della cinese Yuije Li poi nella gara K44 -57 kg: l’asiatica ha vinto per dispersione la disputa con la turca Game Gurdal, imponendosi con un secco 11-0. La nepalese Doverdhan Palesha e la brasiliana Silvana Mayara Cardoso Fernandes si sono invece aggiudicate il bronzo sconfiggendo rispettivamente la serba Marika Micev per 8-15 e la kazaka Kamilya Dosmalova per 28-3.

Nella K44 -70 kg maschile vince con margine Inamaddin Khalilov, bravo a battere per 15-2 il turco Faith Celik. Combattimento equilibrato invece bella finalina tra Juan Diego Garcia Lopez e Shunsuke Kudo, dove ad avere la meglio è stato il messicano per 3-5. Grande equilibrio anche nell’altro vìs-a-vìs per il terzo posto tra Javokhir Alikulov e Juan Eduardo Samorano, con quest’ultimo che è riuscito ad aggiudicarsi il bronzo per 5-6.

Brasile protagonista anche nella K44 -65 kg femminile, complice il successo di Carolina Ana Silva de Moura, riuscita a regolare la padrona di casa Djelika Diallo per 13-7. Condivido il terzo posto infine la danese Lisa Kjaer (6-2 alla rivale del Camerun Marie Antoinnette Dassi) e la greca Christina Gkentzou (4-13 alla cinese Yinan Yao).