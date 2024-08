Taekwondo, Antonino Bossolo conquista il bronzo alle Paralimpiadi: Milad sconfitto in rimonta

Antonino Bossolo ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel parataekwondo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, salendo sul terzo gradino del podio nella categoria fino a 63 kg (K44). L’azzurro ha sconfitto l’israeliano Adnan Milad per 18-13 nell’atto conclusivo che metteva in palio l’alloro, inventandosi un fantastico finale in rimonta dopo essersi trovato sotto per 12-13 quando mancavano tredici secondi al termine dell’incontro.

Il 29enne aveva incominciato il proprio cammino ai quarti di finale, liquidando il marocchino Ayoub Adouich per 17-4, e successivamente era stato battuto di misura dal mongolo Bolor-Erdene Ganbat (6-4). La medaglia odierna rimpingua un palmares da urlo per l’azzurro, che ha trionfato ai Mondiali nel 2023 dopo l’argento nel 2021 e nel 2015. Questa era la sua seconda partecipazione ai Giochi dopo il quinto posto di Tokyo 2020 tra i 61 kg.

Antonino Bossolo è il primo italiano ad avere conquistato l’oro ai Mondiali, è allenato da Giovanni Lo Dolce e fa parte delle Fiamme Azzurre. Il risultato di stasera conferisce ulteriore prestigio a una carriera indubbiamente di successo e che lo proietta tra i grandi azzurri di questo sport da combattimento. Si tratta della prima medaglie di sempre per l’Italia nel taekwondo alle Paralimpiadi.