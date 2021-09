Sport in tv oggi (mercoledì 8 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tanti eventi da seguire in compagnia di OA Sport in questo mercoledì 8 settembre. Si parte dagli Europei di dressage dedicati agli sport equestri per passare agli Europei di ciclismo a Trento e a vivere alle velocità alte del GP di Motocross di Afyon in Turchia.

Palla veloce sotto rete sarà quella degli Europei di volley con l’Italia in campo contro la Slovenia, mentre sulla pista di Zurigo la Diamond League regalerà grande spettacolo. Lo stesso che ci sarà a New York per i quarti di finale dello Slam e il nostro Matteo Berrettini che affronterà il n.1 del mondo Novak Djokovic.

A completare il quadro le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio con la Nazionale italiana di Roberto Mancini, campione d’Europa, che affronterà la Lituania, andando a caccia dei tre punti.

Di seguito la programmazione completa:

SPORT IN TV MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE: ORARI E PROGRAMMA

8:30 Equitazione, Europei dressage: gara a squadre – Nessuna copertura tv e streaming.

9:15 Ciclismo, Europei: Cronometro individuale donne junior – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

10:45 Ciclismo, Europei: Cronometro individuale uomini junior – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

11:15 Motocross, GP Afyon: gara-1 MX2 – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player, discovery+ e su DAZN.

12:15 Motocross, GP Afyon: gara-1 MXGP – Diretta tv su Eurosport 2 e Rai Sport, live streaming su Rai Play, Eurosport Player, discovery+ e su DAZN.

14:00 Ciclismo, Giro di Gran Bretagna: quarta tappa – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, discovery+.

14:10 Motocross, GP Afyon: gara-2 MX2 – Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+.

15:10 Motocross, GP Afyon: gara-2 MXGP – Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+ in differita su RaiSport e RaiPlay alle 17.

14:30 Ciclismo, Europei: Team relay – Diretta tv su RaiSport e su Eurosport 1, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, discovery+ e su DAZN.

15:45 Volley, Europei: Italia-Slovenia – Diretta tv su Rai2, live streaming su RaiPlay e su DAZN.

16:00 Volley, Europei: Russia-Macedonia del Nord – Diretta streaming su Eurovolley TV.

16:00 Volley, Europei: Slovacchia-Croazia – Diretta streaming su Eurovolley TV.

16:55 Atletica, Diamond League a Zurigo – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.30, live streaming su SkyGo e Now.

17:30 Volley, Europei: Polonia-Ucraina – Diretta streaming su Eurovolley TV.

18:00 Tennis, US Open: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport 1, Eurosport 2, live streaming Eurosport Player, discovery+, migliori match anche su LiveNow e su DAZN.

(Berrettini vs Djokovic, quarto match e inizio programma dalle 18.00 italiane, ovvero secondo match della sessione notturna dall’1.00)

19:00 Volley, Europei: Bielorussia-Montenegro – Diretta tv su Raisport e streaming su Eurovolley TV.

19:00 Volley, Europei: Finlandia-Turchia – Diretta streaming su Eurovolley TV.

19:00 Volley, Europei: Francia-Lettonia – Diretta streaming su Eurovolley TV.

19:00 Basket, Supercoppa Italiana: Varese-Sassari – Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+.

20:30 Volley, Europei: Grecia-Portogallo – Diretta streaming su Eurovolley TV.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Grecia-Svezia – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Kosovo-Spagna – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Italia-Lituania – Diretta tv su Rai1, live streaming su RaiPlay.

20.45 Irlanda del Nord-Svizzera – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Bielorussia-Belgio – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Galles-Estonia – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Albania-San Marino – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Polonia-Inghilterra – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Ungheria-Andorra – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Armenia-Liechtenstein – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Islanda-Germania – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.45 Macedonia del Nord-Romania – Nessuna copertura televisiva e streaming.

21:00 Basket, Supercoppa Italiana: Tortona-Trento – Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+.

