Ciclismo, startlist cronometro Europei 2021: pettorali di partenza, a che ora parte Filippo Ganna

Giovedì 9 settembre andrà in scena la cronometro individuale maschile agli Europei 2021 di ciclismo. Gli uomini dovranno percorrere per una volta il circuito di 22,4 km che si snoda per le vie di Trento: si tratta di un tracciato completamente pianeggiante, con qualche curva a 90 gradi e alcune rotonde nel tratto iniziale e in quello finale, mentre nella parte centrale sono presenti lunghi rettilinei dove si può sviluppare grande velocità. Si tratta dunque di un tracciato adatto agli specialisti e dove Filippo Ganna avrà la possibilità di sfoderare la sua potenza.

Il Campione del Mondo va a caccia della medaglia d’oro e ha i mezzi per poter imporsi, ma sarà chiamato a una spettacolare sfida con lo svizzero Stefan Kueng (detentore del titolo), il francese Remi Cavagna, il belga Remco Evenepoel, lo sloveno Tadej Pogacar. Il piemontese scatterà alle ore 16.35, ovvero un minuto dopo Pogacar e precederà nell’ordine Evenepoel (16.36), Cavagna (16.37) e Kueng (16.38).

In gara anche Edoardo Affini, che partirà alle ore 16.09. Ad aprire le danze sarà l’olandese Julius van den Berg alle ore 16.00. Nel giro di un’ora conosceremo chi salirà sul podio continentale e chi potrà indossare la maglia blu-stellata peri i prossimi dodici mesi.

Di seguito la startlist, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della cronometro individuale maschile agli Europei 2021 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport 1; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CRONOMETRO MASCHILE EUROPEI 2021: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE:

16.00 Partenza ultimo corridore

17.10 (circa) Arrivo ultimo corridore

A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO?

Filippo Ganna scatterà alle ore 16.35 di giovedì 9 settembre 2021.

STARTLIST CRONOMETRO MASCHILE EUROPEI 2021:

1 39 VAN DEN BERG Julius (NED) NETHERLANDS 16:00:00.00

2 38 PELIKÁN János Zsombor (HUN) HUNGARY 16:01:00.00

3 37 ASGREEN Kasper (DEN) DENMARK 16:02:00.00

4 36 HOLOVASH Oleksandr (UKR) UKRAINE 16:03:00.00

5 35 LAŠINIS Venantas (LTU) LITHUANIA 16:04:00.00

6 34 OVECHKIN Artem (RUS) RUSSIAN FEDERATION 16:05:00.00

7 33 REIS Rafael (POR) PORTUGAL 16:06:00.00

8 32 MC DUNPHY Conn (IRL) IRELAND 16:07:00.00

9 31 HEIDEMANN Miguel (GER) GERMANY 16:08:00.00

10 30 AFFINI Edoardo (ITA) ITALY 16:09:00.00

11 29 HERREGODTS Rune (BEL) BELGIUM 16:10:00.00

12 28 ARMIRAIL Bruno (FRA) FRANCE 16:11:00.00

13 27 BISSEGGER Stefan (SUI) SWITZERLAND 16:12:00.00

14 26 ILIĆ Ognjen (SRB) SERBIA 16:13:00.00

15 25 RIES Michel (LUX) LUXEMBOURG 16:14:00.00

16 24 GOLDSTEIN Omer (ISR) ISRAEL 16:15:00.00

17 23 OMARSSON Ingvar (ISL) ICELAND 16:16:00.00

18 22 PELTONEN Ukko (FIN) FINLAND 16:17:00.00

19 21 GYUROV Spas (BUL) BULGARIA 16:18:00.00

20 20 RITZINGER Felix (AUT) AUSTRIA 16:19:00.00

21 19 VAN EMDEN Jos (NED) NETHERLANDS 16:20:00.00

22 18 PEÁK Barnabás (HUN) HUNGARY 16:21:00.00

23 17 BJERG Mikkel (DEN) DENMARK 16:22:00.00

24 16 PETROVSKI Andrej (MKD) MACEDONIA 16:23:00.00

25 15 KUBA Ronald (SVK) SLOVAKIA 16:24:00.00

26 14 BODNAR Maciej (POL) POLAND 16:25:00.00

27 13 KONONENKO Mykhaylo (UKR) UKRAINE 16:26:00.00

28 12 MILTIADIS Andreas (CYP) CYPRUS 16:27:00.00

29 11 SISKEVICIUS Evaldas (LTU) LITHUANIA 16:28:00.00

30 10 NYCH Artem (RUS) RUSSIAN FEDERATION 16:29:00.00

31 9 ALMEIDA João (POR) PORTUGAL 16:30:00.00

32 8 BÁRTA Jan (CZE) CZECH REPUBLIC 16:31:00.00

33 7 MULLEN Ryan (IRL) IRELAND 16:32:00.00

34 6 WALSCHEID Maximilian Richard (GER) GERMANY 16:33:00.00

35 5 POGAČAR Tadej (SLO) SLOVENIA 16:34:00.00

36 4 GANNA Filippo (ITA) ITALY 16:35:00.00

37 3 EVENEPOEL Remco (BEL) BELGIUM 16:36:00.00

38 2 CAVAGNA Rémi (FRA) FRANCE 16:37:00.00

39 1 KÜNG Stefan (SUI) SWITZERLAND 16:38:00.00

CRONOMETRO MASCHILE EUROPEI 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport e, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis, su RaiPlay. Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

