Giornata memorabile per Simone Giannelli, che da capitano ha trascinato l’Italia verso il trionfo agli Europei 2021 di volley maschile. Il palleggiatore ha guidato la Nazionale con grandissima caparbietà, con grinta e carisma, con enormi doti tattiche e con una varietà di gioco semplicemente sensazionale. Il regista si è meritato il premio come MVP (miglior giocatore del torneo) e ricorderà per sempre questa stupenda cavalcata continentale, tra l’altro giocata con la “lasagna” sulla maglia e da guida di un gruppo appena formato.

Simone Giannelli ha raccontato in questo modo la sua grande gioia attraverso i microfoni federali: “Ce l’abbiamo fatta, mi viene da piangere. Dopo tanti anni abbiamo finalmente raggiunto il nostro traguardo. In passato sono arrivate tante belle medaglie ma nessuna è come questa, ci sono state anche batoste, ma ci siamo sempre rialzati. La maglia azzurra è così. È magica. È in grado di darti sempre una marcia in più e noi questa sera abbiamo fatto qualcosa di davvero straordinario. Sono al settimo cielo. Da capitano non potevo sognare di meglio”.

Foto: CEV