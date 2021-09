L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Slovenia per 3-2 e sono saliti sul gradino più alto del podio alla Spadek Arena di Katowice (Polonia). La nostra Nazionale si è imposta in rimonta da 1-2, riuscendo a laurearsi Campionessa d’Europa per la settima volta nella sua storia, a sedici anni di distanza dall’ultima affermazione.

Prima di oggi l’Italia aveva conquistato il titolo per ben sei volte: nel 1989 sconfiggendo la Svezia in finale a casa sua, nel 1993 e nel 1995 battendo sempre l’Olanda tra Finlandia e Grecia (lì iniziò la grande epopea con i tulipani, che purtroppo non ci sorrise a livello olimpico), nel 1999 regolando la Russia in Austria, nel 2003 battendo la Francia in Germania e nel 2005 avendo la meglio sulla Russia al tie-break in un PalaLottomatica di Roma gremito da più di 14.000 persone.

Oggi si è aperto un nuovo ciclo, un’era tricolore si erge all’orizzonte grazie a tanti giovani capaci di fare la differenza fin da subito. Il CT Fefé De Giorgi ha trionfato in panchina alla sua prima grande uscita, plasmando questo gruppo fenomenale che ha già fatto la differenza.

Foto: CEV