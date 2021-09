Shakhtar Donetsk-Inter oggi, Champions League: orari, tv, canali, probabili formazioni, streaming

Le chances di qualificazione agli ottavi della UEFA Champions League per l’Inter passano dalla partita di questa sera con lo Shakhtar Donetsk. Nonostante, infatti, sia appena la seconda giornata del girone D, per i nerazzurri le possibilità di sbagliare sono ridotte ai minimi termini: non solo per la vittoria del Real Madrid a San Siro, che lascia presagire un facile primato nel girone per gli spagnoli, ma soprattutto per la vittoria della squadra di quarta fascia, lo Sheriff Tiraspol, contro lo Shakhtar.

Sulla carta, la squadra moldava era la più debole tra le quattro, ma la vittoria alla prima giornata contro la squadra di Roberto De Zerbi ha mischiato le carte in tavola; l’Inter si trova dunque ad affrontare una partita fondamentale per il suo cammino in Champions, in quanto una sconfitta comprometterebbe seriamente le possibilità di qualificazione agli ottavi.

La squadra di Simone Inzaghi è reduce da un rocambolesco pareggio per 2-2 in campionato contro l’Atalanta, impegnata anche lei in Champions domani contro lo Young Boys; il match con la Dea ha dimostrato la forza mentale della squadra campione d’Italia ma soprattutto un’ottima qualità nel gioco offensivo. Riproponendo lo stesso atteggiamento mostrato nella seconda frazione contro l’Atalanta, l’Inter potrebbe avere il controllo del match.

Dall’altro lato, anche per lo Shakhtar di De Zerbi è una partita fondamentale per sperare nella qualificazione agli ottavi, compromessa, per ora, dall’inaspettato risultato contro lo Sheriff. Il tecnico del club ucraino conosce benissimo il calcio italiano e anche l’Inter, anche se il gioco dei nerazzurri è radicalmente cambiato rispetto alla gestione Antonio Conte. Entrambe le squadre offrono un bel calcio, è lecito aspettarsi di assistere ad un match ben giocato ed equilibrato. L’arbitro della gara sarà il romeno István Kovács. Si giocherà questa sera alle 18:45.

SHAKHTAR DONETSK-INTER, CHAMPIONS LEAGUE: TV E STREAMING

Shakhtar Donetsk-Inter: martedì 28 settembre, 18:45

Diretta TV: Sky Sport Uno HD

Diretta Streaming: Now TV, Sky Go, Mediaset Infinity

SHAKHTAR DONETSK-INTER, CHAMPIONS LEAGUE: PROBABILI FORMAZIONI

Shakktar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Marlos, Alan Patrick, Pedrinho; Lassina Traoré

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Foto: Lapresse