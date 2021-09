Sci alpino, Corinne Suter salterà il gigante di Sölden: infortunio in allenamento, ma stagione non a rischio

Il conto alla rovescia procede velocemente e il Circo Bianco bussa alle porte degli appassionati. Il primo appuntamento della serie è ormai una Grande Classica: il gigante sulle nevi austriache di Sölden nel weekend del 23-24 ottobre.

Un fine-settimana che non vedrà al cancelletto di partenza la campionessa del mondo di discesa a Cortina d’Ampezzo, Corinne Suter. La svizzera infatti è incappata in una caduta in un allenamento di superG a Zermatt. Gli esami a cui è stata sottoposta l’elvetica a Zurigo hanno evidenziato contusioni a entrambi i piatti tibiali, oltre ad abrasioni al viso.

“Corinne è stata molto fortunata. Non si dovrà intervenire chirurgicamente e tra qualche settimana di riabilitazione potrà tornare sugli sci“, le parole del medico di Swiss-Ski, Walter Frey. Un infortunio dunque che non presenta fratture che avrebbero potuto compromettere tutta l’annata della rossocrociata.

Costretta a saltare l’opening di Coppa, Suter vorrà essere pronta per la stagione della velocità che prenderà il via a partire dal 3 dicembre con le gare a Lake Louise, in Canada.

Foto: LaPresse