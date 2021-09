Quanti soldi hanno guadagnato Berrettini e Sinner col secondo turno agli US Open? Montepremi e cifre

Matteo Berrettini e Jannik Sinner si sono qualificati al secondo turno degli US Open 2021, ultimo Slam della stagione di tennis. I due azzurri hanno esordito brillantemente sul cemento di New York, conquistando due belle affermazioni al debutto e guadagnandosi la possibilità di proseguire la loro avventura a Flushing Meadows.

Il romano ha regolato il francese Jeremy Chardy in tre set (i primi due portati a casa al tie-break) e ora affronterà il transalpino Moutet Corentin, partendo ancora una volta con i favori del pronostico: il numero 8 al mondo, finalista a Wimbledon, insegue il terzo turno contro il vincente di Pospisil-Ivashka. L’altoatesino, invece, si è imposto sull’australiano Max Purcell in quattro set e si è regalato il non irresistibile statunitense Zachary Svajda: sulla carta è un avversario morbido per il numero 16 del ranking ATP che punta alla sfida contro il vincente di Monfils-Johnson.

Risultati importanti dal punto di vista agonistico e anche per la ATP Race dei nostri portacolori, ma che naturalmente hanno anche un risvolto economico. Quanti soldi hanno guadagnato Matteo Berrettini e Jannik Sinner qualificandosi al secondo turno degli US Open 2021? La cifra è già notevole perché si parla di 115.000 dollari (circa 127.000 euro). Il montepremi si alza con l’avanzare nel torneo: il terzo turno assicura 180.000 dollari (circa 152.000 euro), la qualificazione agli ottavi di finale garantisce 265.000 dollari (circa 224.000 euro), il passaggio ai quarti di finale porta con sé 425.000 dollari (circa 360.000 euro), la semifinale assicura 675.000 euro (circa 572.000 euro), il finalista perdente si consola con 1,25 milioni di euro (circa 1,06 milioni di euro), il vincitore degli US Open festeggia con 2,5 milioni di dollari (circa 2,12 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO BERRETTINI E SINNER COL SECONDO TURNO AGLI US OPEN?

115.000 dollari (127.029 euro, al cambio odierno)

