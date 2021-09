Pentathlon, Mondiali U17/U19 2021: tre azzurrini in finale tra gli Under 17, 12ma la staffetta femminile Under 19

Si è tenuta oggi ad Alessandria d’Egitto la seconda giornata dei Mondiali Under 17 ed Under 19 di pentathlon moderno: l’Italia piazza tre ragazzi nella finale maschile Under 17 che si svolgerà giovedì, mentre la staffetta femminile Under 19 chiude dodicesima.

Nelle qualificazioni maschili Under 17 passa alla finale di giovedì 16 dalla semifinale B Matteo Bovenzi (Area 51), sesto con 892 punti ed il record mondiale di categoria nel nuoto con il tempo di 1’52″03 (326 punti), mentre avanzano dalla semifinale A Denis Agavriloaie (PM Guidonia), nono con 888 punti, e Tiziano Frangioni (PM Ippocampo), 17° a quota 870. Eliminato nella semifinale B Matteo Gozzoli (Sweet Team Modena), 17° a quota 842 e primo degli esclusi.

Nella staffetta femminile Under 19, invece, Margherita Toraldo e Giulia Bagaglini (entrambe delle Fiamme Oro) si devono accontentare del 12° e penultimo posto con 907 punti. La medaglia d’oro va alle padrone di casa dell’Egitto con 1114, argento alla Russia a quota 1112, bronzo all’Ungheria con 1071.

Domani, mercoledì 15 settembre, si disputeranno la finale femminile Under 17, per la quale ieri si erano qualificate Sara Forti (Nice 55) ed Elisa Sala (Avia Pervia), mentre erano state eliminate Margherita Toraldo (Fiamme Oro) e Teresa Gioia (Pentafiano), e la staffetta mista Under 19 con Luca Gioia (Cinque per Tutti) e Teresa Gioia (Pentafiano).

