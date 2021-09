Pentathlon, Mondiali U17/U19 2021: due azzurrini in finale tra gli Under 19, 14ma la staffetta femminile Under 17

Si è tenuta oggi ad Alessandria d’Egitto la quinta giornata dei Mondiali Under 17 ed Under 19 di pentathlon moderno: l’Italia piazza due ragazzi nella finale maschile Under 19 che si svolgerà domenica, mentre la staffetta femminile Under 17 chiude quattordicesima.

Nelle qualificazioni maschili Under 19 passa alla finale di domenica 19 dalla semifinale A Luca Gioia (Cinque per Tutti), sesto con 1097, mentre avanza dalla semifinale B Christian Arroyo Paniagua (PM Torino), settimo con 1096. Eliminati nella semifinale A Matteo Landi (Aprilia), 23° a quota 1064, e nella semifinale B Daniele Cutini Calisti (Fiamme Oro), 24° a quota 1028.

Nella staffetta femminile Under 17, invece, Margherita Toraldo (Fiamme Oro) e Teresa Gioia (Pentafiano) si devono accontentare del 14° e terzultimo posto con 768 punti. La medaglia d’oro va alla Bielorussia con 883, argento alla Polonia a quota 870, bronzo alla Russia con 864.

Domani, sabato 18 settembre, si disputeranno la finale femminile Under 19, per la quale ieri si era qualificata Sara Forti (Nice 55), mentre erano state eliminate Giulia Bagaglini (Fiamme Oro), Elisa Sala (Avia Pervia) e Teresa Gioia (Pentafiano), e la staffetta maschile Under 17 con Tiziano Frangioni (PM Ippocampo) e Matteo Gozzoli (Sweet Team Modena).

Foto: comunicato stampa FIPM