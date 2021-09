Pentathlon, Mondiali U17/U19 2021: Sara Forti 31a nella finale femminile, staffetta maschile dodicesima

Penultima giornata di gare per quanto riguardano i Campionati Mondiali 2021 Under 17 e Under 19 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto.

Nella staffetta maschile Under 17 gli azzurri schieravano Tiziano Frangioni e Matteo Gozzoli ed i nostro due rappresentanti hanno concluso al dodicesimo posto. La gara è stata vinta dalla Russia, davanti a Lituania ed Egitto.

Nella finale femminile Under 19, invece, l’Italia presentava la sola Sara Forti che non è andata oltre la trentunesima posizione con 906 punti. La medaglia d’oro è finita sul collo della padrona di casa Amira Kandil con 1070 punti davanti alla russa Yana Soloeva con 1068, quindi bronzo per la bielorussa Anastasiya Malashenoka con 1035. Quarta posizione per la francese Cazaly Louison con 1015 punti, quinta per la russa Viktoriia Sazonova con 1013, sesta per la bielorussa Palina Anikeyenka con 1012.

Domani in programma la staffetta mista Under 17 con Elisa Sala (Avia Pervia) e Matteo Bovenzi (Area 51) e la Finale maschile Under 19 con Luca Gioia (Cinque per Tutti) e Christian Arroyo Paniagua (PM Torino).

Foto: FIPM