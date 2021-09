Si è tenuta oggi ad Alessandria d’Egitto la settima ed ultima giornata dei Mondiali Under 17 ed Under 19 di pentathlon moderno: l’Italia centra la medaglia di bronzo con la staffetta mista Under 17, mentre nella finale maschile Under 19 non arrivano medaglie per gli azzurrini.

Nella staffetta mista Under 17 Elisa Sala (Avia Pervia) e Matteo Bovenzi (Area 51) si mettono al collo la medaglia di bronzo, chiudendo al terzo posto con 921 punti. La medaglia d’oro va all’Ungheria con 935, infine l’argento è della Bielorussia a quota 929.

Nella finale individuale maschile Under 19 Luca Gioia (Cinque per Tutti) si classifica 26° con 1076 punti, invece Christian Arroyo Paniagua (PM Torino) termina 29° con 1068. L’oro va al russo Kirill Manuilo, primo con 1190, davanti al francese Cedric Chatellier, secondo a quota 1179, ed all’egiziano Moutaz Mohamed, terzo con 1170.

La classifica a squadre premia con l’oro la Russia, prima a quota 3446 punti, mentre l’argento è dell’Egitto, secondo con 3402, infine il bronzo va alla Francia, terza a quota 3384. Si classifica all’ottavo posto l’Italia, che termina con 3208 punti.

Foto: comunicato stampa FIPM