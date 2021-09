Proseguono i Campionati Mondiali 2021 di pentathlon moderno Under 17 e Under 19 in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Nella finale maschile Under 17 l’Italia ha schierato Matteo Bovenzi, Denis Agavrioaie e Tiziano Frangioni. La medaglia d’oro è andata al magiaro Botond Tamas, secondo l’egiziano Mohamed Mohamed, quindi terzo il lituano Lukas Gaudiesius.

Gli italiani si sono classificati al sedicesimo posto con Bovenzi, al 26° con Agavriloaie e al 34° con Frangioni. Nella classifica a squadre la medaglia d’oro va alla Russia davanti all’Egitto e all’Ungheria, l’Italia chiude al sesto posto. Da segnalare il nuovo del record mondiale nel nuoto per le categorie Youth di Matteo Bovenzi, con il tempo di 1.51,41.

Nelle qualificazioni per la finale femminile Under 19 nessuna delle tre azzurre ha strappato il pass per la finale. Nel Gruppo A migliore prestazione totale per la lituana Medeja Gineityte con 1019 punti, seconda l’egiziana Amira Kandil con 969 assieme alla francese Cazaly Louison e alla bielorussa Anastasiya Malashenoka, quindi a quota 967 la tedesca Cicelle Leh, mentre al sesto e settimo posto troviamo le russe Viktoriia Sazonova e Renata Chainikova con 957. Gioia Teresa si ferma in diciannovesima posizione con 898 punti, mentre Giulia Bagaglini è 22a con 870. Nel Gruppo B svetta la brasiliana Marcela Mello con 974 punti, davanti alla turca Selen Gulel con 972, mentre è terza la kazaka Anastasiya Kochetkova con 970. Non va oltre la 22a posizione la nostra Elisa Sala con 816 punti.

Foto: FIPM