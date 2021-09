Pentathlon, Mondiali U17/U19 2021: Italia ottava nella staffetta mista, azzurre lontane nella finale Under 17

Proseguono i Campionati Mondiali 2021 Under 19 e Under 17 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Nella staffetta mista Under 19 il duo italiano, composto da Luca Gioia (Cinque per Tutti) e Gioia Teresa (Pentafiano) chiude all’ottavo posto con 1085 punti (218 nella scherma, 305 nel nuoto e 562 nel laser run).

La medaglia d’oro finisce al collo della Bielorussia che conclude la sua prova con 1186 punti totali (243 nella scherma, 327 nel nuoto e 616 nel laser run), davanti alla Polonia, medaglia d’argento con 1165 punti (258 nella scherma, 308 nel nuoto e 599 nel laser run), quindi completa il podio Egitto-1 con 1147 punti (250 nella scherma, 319 nel nuoto e 578 nel laser run).

Quarto posto per la Russia con 1132 punti, quinto per il Kazakistan con 1093, sesto per Brasile-1 con 1092, quindi settimo per il Guatemala con 1091. Alle spalle dell’Italia, nona la Germania con 1069 punti e decimo Egitto-2 con 1065.

Nella finale femminile Under 17 risultati non scintillanti per l’Italia che vede Sara Forti (Nice 55) chiudere al ventisettesimo posto, mentre fa meglio Elisa Sala (Avia Pervia) che termina ventiduesima. La medaglia d’oro se la mette al collo la bielorussa Mira Buraya, quindi seconda posizione per la russa Elizaveta Skudnyakova, mentre completa il podio la magiara Blanka Bauer.

Foto: FIPM