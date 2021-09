Paola Egonu ha vinto l’attesissimo duello con Tijana Boskovic, la sfida nella sfida all’interno della Finale degli Europei 2021 di volley femminile. Lo scontro diretto tra i due opposti si è rivelato determinante per l’esito della contesa: il testa a testa per la palma di miglior giocatrice del mondo questa volta ha visto trionfare la nostra portacolori, che invece aveva dovuto chinare il capo un mese fa nel quarto di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Facciamo parlare i numeri. Paola Egonu ha messo a segno 29 punti (4 aces) col 53% in fase offensiva. Tijana Boskovic, invece, è andato a referto con 20 punti, il 40% in attacco. L’azzurra ha attaccato 47 palloni contro i 52 della rivale: 5 contro 6 il compito degli errori, 2 muri subiti dalla nostra portacolori e ben 7 dalla slava. Sono invece 5 gli errori in battuta per la giocatrice di Conegliano, 3 per la bomber dell’Eczacibasi che non ha trovato sigilli diretti dai nove metri. Per entrambe 0 muri a referto.

Stasera Paola Egonu è stata semplicemente migliore e sicuramente più decisiva, marcando punti nei frangenti più caldi a differenza dell’avversaria diretta, apparsa più opaca rispetto ai suoi standard e imbrigliata nella gabbia costruita da Mazzanti. L’Attacco dei Giganti ha la sua reginetta per una notte, in attesa della prossima sfida, club o Nazionale che sia. E la veneta festeggia anche il premio come MVP (miglior giocatrice del torneo).

Foto: CEV