NASCAR Truck Series, Las Vegas: Christian Eckes guida la tripletta di ThorSport Racing

Christian Eckes vince a Las Vegas la prova della NASCAR Truck Series. Prima gioia in carriera per pilota Toyota al termine di una serata storica per il ThorSport Racing che monopolizza la Top4 all’arrivo. Nessuno passa automaticamente il turno per quanto riguarda i Playoffs visto che il #98 del gruppo non fa parte della lotta per il titolo

La serata nel famoso catino che sorge nello Stato del Nevada si è aperta sotto il controllo di John Hunter Nemechek. Il #4 del Kyle Busch Motorsport ha vinto la Stage 1, una fase che non ha regalato molte emozioni.

Tutto è cambiato dalla successiva sosta ai box con Todd Gilliland (Front Row Motorsports #38) che ha preso il controllo delle operazioni. Quest’ultimo, eliminato a Bristol dai Playoffs, ha di fatto controllato la seconda frazione, un segmento in cui abbiamo assistito ad un contatto tra Zane Smith (GMS Racing #21) ed il già citato Nemechek, una toccata che ha causato ad entrambi dei problemi nei minuti successivi.

Il 69° passaggio ha visto il primo errore dei Playoffs da parte di Sheldon Creed (GMS #2), in difficoltà contro le barriere. Il campione in carica non ha costretto la direzione gara a neutralizzare la prova, una situazione che si ripresenterà nei due giri seguenti.

Tyler Ankrum, al 71° passaggio, ha perso il controllo della propria auto in uscita da curva 2.

Chandler Smith (Kyle Busch Motorsports #18) ed il già citato Creed sono stati convolti nell’incidente che ha visto protagonisti anche Hailie Deegan e Chase Purdy,

Dopo dei nuovi problemi per Nemechek, 33° all’arrivo, tutto sembrava fatto per Gilliland che a meno di 20 passaggi dalla fine ha visto annullarsi il proprio vantaggio in seguito ad un testacoda di Carson Hocevar (Nice Motorsports #42) all’uscita di curva 4.

Gli ultimi quattro giri sono stati di fatto una passerella per ThorSport Racing con Gilliland che ha dovuto arrendersi alla spietata concorrenza. Matt Crafton #88 e Ben Rhodes #99 hanno provato a rovinare la festa a Christian Eckes, bravo negli ultimi giri a mantenere la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Appuntamento settimana prossima in quel di Talladega (Albama), penultimo atto del ‘Round of 8’.

CLASSIFICA FINALE NASCAR TRUCK SERIES LAS VEGAS (PLAYOFFS)

1 #98 Christian Eckes +14 LEADER 2 #99 Ben Rhodes (P) +5 +00.272 3 #88 Matt Crafton (P) +3 +00.971 4 #13 Johnny Sauter +7 +01.269 5 #38 Todd Gilliland +3 +01.688 6 #52 Stewart Friesen (P) −3 +02.001 7 #9 Grant Enfinger +16 +02.744 8 #22 Austin Wayne Self +5 +03.179 9 #40 Ryan Truex +5 +03.535 10 #16 Austin Hill +0 +04.199 11 #32 Bret Holmes +24 +04.850 12 #19 Derek Kraus +0 +05.885 13 #23 Chase Purdy # +6 +07.225 14 #12 Tate Fogleman +19 +07.656 15 #11 Spencer Davis +19 +08.496 16 #02 Kris Wright # +10 +19.384 17 #56 Tyler Hill +7 +05.508 18 #30 Danny Bohn +10 1 LAP 19 #20 Spencer Boyd +12 1 LAP 20 #33 CJ McLaughlin(i) +10 1 LAP 21 #34 Dylan Lupton +15 1 LAP 22 #42 Carson Hocevar # (P) −17 2 LAPS 23 #15 Tanner Gray +6 2 LAPS 24 #51 Drew Dollar −6 2 LAPS 25 #25 Brett Moffitt(i) −3 3 LAPS 26 #3 Howie Disavino III −1 4 LAPS 27 #10 Jennifer Jo Cobb +5 5 LAPS 28 #04 Cory Roper −7 13 LAPS 29 #21 Zane Smith (P) −25 19 LAPS 30 #24 Jack Wood −10 20 LAPS

Foto: LaPresse