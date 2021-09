NASCAR, iniziano da Darlington i Playoffs

Finalmente ci siamo, iniziano questo week-end i NASCAR Playoffs! Tutto è pronto da Darlington per la Southern 500, la seconda competizione del 2021 all’interno di uno degli impianti più antichi del calendario della Cup Series.

16 piloti si contendono dallo Stato del South Carolina la possibilità di accedere al ‘Championship 4’, la finale che si terrà a novembre all’interno del catino di Phoenix (Ariziona). Saranno 10 le prove che incoroneranno il campione 2021 con un sistema unico nel mondo delle corse.

Dal 2015 ad oggi il vincitore della seguitissima categoria americana riservata alle ruote coperte viene eletto con una serie di round ad eliminazione. Come già detto ci sono dieci competizioni, dopo ogni tre vi sarà l’esclusione di quattro protagonisti. Tutte le fasi hanno tre prove ad eccezione della finale che si svolge in un un’unica ‘manche’.

La terza gara di ogni round è l’Elimination Race, le altre non tolgono di scena i protagonisti. Per accedere alle fasi successive si tengono in considerazione i punti acquisiti durante il campionato (più i Playoffs points) o una singola vittoria. Ricordiamo infatti che, come accade durante il campionato, un’affermazione prescrive automaticamente l’accesso al round successivo.

Kyle Larson #5, campione della regular season, Martin Truex #19, Kyle Busch #18, Chase Elliott #9, Alex Bowman #48, Joey Logano #22, Brad Keselowski #2, Aric Armirola #10, Christopher Bell #20, William Byron #24, Ryan Blaney #12, Alex McDowell #34, Kurt Busch #1, Kevin Harvick #4, Tyler Reddick #8 e Denny Hamlin #11 sono i piloti che hanno strappato un pass per i Playoffs. Di questi solo gli ultimi tre accedono alla fase decisiva solamente con i punti conquistati durante la regular season e quindi senza successi.

Tutto può succedere nei Playoffs, l’esempio più noto è quello di Harvick del 2020. Il campione 2014 della Cup Series riuscì ad imporsi in nove occasioni, ma non fu in grado di contendersi il titolo nella finale di Phoenix. Paradossalmente un pilota può vincere il titolo senza esser entrato neanche una volta nella victory lane.

I riflettori di Darlington, una delle piste più atipiche dell’intero calendario con una conformazione unica, attendono i protagonisti del ‘Round of 16’. Le prossime fasi saranno in quel di Richmond ed a Bristol, circuito che sarà completamente differente rispetto a quanto visto in primavera. Ricorderete infatti la prima edizione di una gara sterrata nel ‘Colosseo della NASCAR’, catino che dal 2020 è diventato sede della prima ‘Elimination Race’.

