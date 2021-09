Motomondiale, GP San Marino 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Il Motomondiale torna in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del 2021. Lo spettacolo è assicurato in quel di Misano Adriatico che accoglierà anche quest’anno due appuntamenti.

Ricordiamo infatti che, in seguito alla cancellazione dell’appuntamento in Malesia, il tracciato romagnolo accoglierà un nuovo round in occasione del week-end del 24 ottobre, appuntamento che seguirà la trasferta in America al COTA (Texas/Austin).

Il nostro Franco Morbidelli (Yamaha) ha vinto l’evento dello scorso anno chiudendo davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia. Terzo posto lo scorso settembre per lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) davanti a Valentino Rossi (Yamaha).

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), su DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky). SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

Programma GP San Marino MotoGP 2021

Venerdì 17 settembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 18 settembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Ore 16.30, MotoE, Gara 1, diretta

Domenica 19 settembre

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.00, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Ore 15.30, MotoE, Gara, diretta



Dove seguire il GP San Marino MotoGP 2021

Foto: MotoGP Press