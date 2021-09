Per l’ultima volta. Valentino Rossi sarà al via del suo ultimo GP di Misano da pilota di MotoGP. L’appuntamento di casa, valido come tappa del Mondiale 2021 di MotoGP, sarà quello del saluto definitivo per Valentino visto che al termine del 2021 lascerà la classe regina e si cimenterà tra le auto nelle categorie endurance.

Un Rossi che arriva tra dubbi e perplessità a questo fine-settimana, dopo le sofferenze continue con la sua Yamaha Petronas. La M1, abbinata alle gomme Michelin, non è facile da comprendere per chi ha consolidato un certo stile di guida e fatica ad adattarsi a quello che una categoria sempre più competitiva richiede.

Valentino comunque è pronto per dare il massimo, augurandosi che sul circuito dedicato all’amico Marco Simoncelli sappia dare una sferzata a un’annata con poca gloria dal punto di vista agonistico. “Misano è sempre un weekend speciale, vivo molto vicino al circuito, a Tavullia. Sono cresciuto su questa pista come pilota. La prima volta che ho guidato una moto con una pista è stato qui a Misano nel 1992, è sempre emozionante correre qui. Dovrò dare il massimo, anche perché ci saranno i tifosi sugli spalti“, le parole del nove volte iridato in conferenza stampa.

Rossi si è poi soffermato su quanto accaduto ad Aragon, con la vittoria di “Pecco” Bagnaia, e sull’avvento di Franco Morbidelli in Yamaha ufficiale: “Ho rivisto la gara di Aragon, Pecco è stato fantastico, ha guidato in modo incredibile. Siamo orgogliosi di Bagnaia e Morbidelli, l’anno prossimo li seguirò mentre corrono in un team ufficiale, con cui lotteranno per il Mondiale“.

Il campione nostrano si è detto convinto di fare meglio rispetto all’ultimo fine-settimana: “Sulla carta penso di poter essere più forte qui a Misano, dato che Aragon è uno dei circuiti peggiori per me. L’anno scorso ho perso il podio all’ultimo giro, quindi questa volta ci proverò di nuovo. Non è complicato correre sapendo già che mi ritirerò a fine stagione. Il mio ricordo più bello a Misano? L’ultima vittoria nel 2014. Non correvamo a Misano da tanto tempo, era l’era moderna, è stata una gara molto bella con una grande battaglia“.

A chiosa sull’arrivo di Andrea Dovizioso in squadra al posto di Morbidelli il parere è molto positivo: “Sono molto felice di avere Dovizioso come compagno, abbiamo un bel rapporto, ma siamo stati anche rivali. E’ un nome importante per il campionato, negli ultimi anni è sempre stato uno dei piloti migliori. Sono curioso di conoscere le sue sensazioni sulla nostra moto“.

Foto: MotoGP.com Press