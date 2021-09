MotoGP, Test Misano 2021: date, programma, orari, tv, streaming

Tutto è pronto per gli attesissimi test di Misano 2021 riservati alla MotoGP. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, dopo il weekend di gara appena concluso, i piloti della classe regina avranno l’occasione di tornare in azione per due giorni di lavoro quanto mai importanti. Saranno 16 ore complessive (otto e otto) che team e piloti sfrutteranno per lavorare su più fronti.

Si inizierà domani, martedì 21 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00, e si replicherà nella giornata successiva, mercoledì 22, al medesimo orario. Cosa dovremo attenderci dalla pista romagnola? In primo luogo le scuderie penseranno ben poco al presente. Mancano appena quattro gare al termine del campionato, per cui ormai i giochi sono fatti a livello di sviluppo delle moto. Qualcosa vedremo, certo, ma il grosso del lavoro sarà proiettato al 2022.

Come hanno rivelato diversi piloti (Joan Mir per la Suzuki e Marc Marquez per la Honda, ad esempio) gli aggiornamenti che saranno testati saranno già in ottica futura, per cui le due giornate di lavoro di Misano saranno interessanti soprattutto in vista della prossima annata, con diverse Case quasi disinteressate al presente. Vedremo, per esempio, se Fabio Quartararo lavorerà sulla sua Yamaha per gli ultimi dettagli di questo 2021, mentre i suoi colleghi di marchio (Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso) sfrutteranno queste ore di test per togliere la ruggine di dosso. In casa Ducati, infine, non mancheranno gli spunti di interesse importanti, per una Casa che, come sempre, sa inventarsi spesso qualcosa di rivoluzionario.

IN TV – La due-giorni di test di Misano non avrà copertura televisiva, nè in streaming. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle 16 ore di lavoro sulla pista intitolata a Marco Simoncelli.

PROGRAMMA TEST MISANO 2021 – MOTOGP

Martedì 21 settembre

Ore 10.00-18.00 Prima giornata Test MotoGP di Misano

Mercoledì 22 settembre

Ore 10.00-18.00 Seconda giornata Test MotoGP di Misano

Credit: MotoGP.com Press