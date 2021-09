MotoGP, Michelin fornitore unico di pneumatici fino al 2026: prolungato il contratto di tre anni

La Michelin sarà fornitore unico degli pneumatici della MotoGP anche per i prossimi cinque anni. La nota azienda francese e Dorna Sports hanno esteso il contratto fino al 2026 (dunque tre anni in più rispetto al termine attuale) e così l’accordo raggiungerà il prestigioso traguardo di dieci anni insieme (il rapporto è nato nel 2016). Come parte dell’accordo, il marchio Michelin continuerà anche a essere presente a bordo pista a ogni evento e sarà il title sponsor di un GP ogni stagione.

Le gomme hanno fatto tanto parlare nelle ultime stagioni, i centauri si sono spesso lamentati sulla loro efficienza e spesso sono risultate determinanti per l’esito delle gare. Molti piloti hanno infatti faticato a digerire le mescole e i loro mutamenti di gara in gara, vedremo come Michelin saprà rispondere a queste criticità.

Florent Menegaux, Ceo del Gruppo Michelin, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dal nostro ritorno in MotoGP e il prolungamento della nostra partnership la Dorna è avvenuta in modo naturale. Siamo orgogliosi dei progressi tecnologici compiuti con i nostri pneumatici e dei numerosi record dei circuiti stabiliti con i nostri partner: per noi essere partner della MotoGP significa impegnarsi, sia con gli spettatori, sia con i protagonisti della disciplina utilizzando le nostre innovazioni. Vediamo infatti il Motorsport come un laboratorio che incoraggia i trasferimenti di competenze a vantaggio di tutti”.

Carmelo Ezpeleta, Ceo della Dorna Sports, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di continuare la nostra partnership con la Michelin almeno fino al 2026: è stato un partner vitale per la MotoGP da quando è diventata il fornitore unico per la classe regina nel 2016, aiutandoci a creare una delle più grandi epoche di competizione nella storia dei GP motociclistici. Sono lieto che raggiungeremo un decennio di collaborazione e spero che potremo continuare a costruire insieme su queste incredibili fondamenta“.

Foto: MotoGP.com Press