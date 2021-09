MotoGP, GP San Marino 2021: precedenti, statistiche, curiosità. Il poker è un tabù, solo Marquez può sfatarlo

Il Motomondiale non si concede pause, poiché si trasferisce dalla penisola iberica a quella italiana. Domenica 19 settembre si disputerà il Gran Premio di San Marino che, in questo 2021, festeggia il quarantennale della propria nascita (1981).

Inizialmente la gara era organizzata a turno da Imola (negli anni dispari) e dal Mugello (anni pari). L’alternanza però ha avuto vita breve e nel 1985 l’evento ha traslocato a Misano sino al 1987. Dopodiché l’appuntamento è stato stralciato dal calendario, rientrandovi occasionalmente solo nel 1991 e nel 1993 come stratagemma per gareggiare al Mugello. Dal 2007, quando il crescente interesse attorno al motociclismo generato dai successi di Valentino Rossi ha permesso di tornare a organizzare in pianta stabile due gare sul territorio italiano, il GP di San Marino viene rispolverato, stavolta assegnato in pianta stabile alla pista di Misano, che dal 2012 è stato intitolato alla memoria Marco Simoncelli.

GP SAN MARINO – TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

Quella del 2021 sarà la 24ma edizione del Gran Premio di San Marino. Dei 23 precedenti, 16 sono andati in scena a Misano (1985, 1986, 1987 e tutte quelle dal 2007 a oggi), 4 al Mugello (1982, 1984, 1991, 1993) e 2 a Imola (1981, 1983).

Non c’è un pilota a svettare su tutti gli altri, ma un terzetto è stato capace di imporsi per 3 volte. Lo compongono Jorge Lorenzo (2011, 2012, 2013), Valentino Rossi (2008, 2009, 2014) e Marc Marquez (2015, 2017, 2019). Il maiorchino è, dunque, l’unico centauro ad aver primeggiato per tre anni di fila. Comprendendo Rossi e Marquez, sono quattro i centauri attualmente in attività a vantare almeno un successo nel Gran Premio di San Marino. Si tratta di Andrea Dovizioso, impostosi nel 2018, e di Franco Morbidelli, trionfatore nel 2020.

GP SAN MARINO – VITTORIE TOP CLASS

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2011, 2012, 2013)

3 – ROSSI Valentino [ITA] (2008, 2009, 2014)

3 – MARQUEZ Marc [SPA] (2015, 2017, 2019)

2 – LAWSON Eddie [USA] (1985, 1986)

2 – MAMOLA Randy [USA] (1984, 1987)

2 – PEDROSA Dani [SPA] (2010, 2016)

Complessivamente sono sei le vittorie italiane nel GP di San Marino. Alle cinque già citate di Rossi, Dovizioso e Morbidelli, si aggiunge quella di Marco Lucchinelli (1981).

Solamente un centauro è stato capace di imporsi con due moto diverse. Si tratta dello statunitense Randy Mamola, che ha primeggiato nel 1984 con Honda e nel 1987 con Yamaha.

A proposito di costruttori, nel Gran Premio di San Marino è proprio la Yamaha a dominare la scena. La Casa di Iwata ha infatti trionfato ben 12 volte, stabilendo anche il record di affermazioni consecutive (quattro), mentre la Honda insegue a quota 8. Oltre ai due colossi giapponesi, hanno vinto anche Ducati (2) e Suzuki (1).

MOTO2

La Moto2 ha corso 11 11 GP di San Marino. In questa classe, solamente Marc Marquez è stato capace di primeggiare in più di un’occasione, come testimoniato dall’albo d’oro.

2010 – ELIAS Toni [SPA]

2011 – MARQUEZ Marc [SPA]

2012 – MARQUEZ Marc [SPA]

2013 – ESPARGARO Pol [SPA]

2014 – RABAT Tito [SPA]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2017 – LÜTHI Thomas [SUI]

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – FERNANDEZ Augusto [SPA]

2020 – MARINI Luca [ITA]

MOTO3

Per la Moto3, sono 9 i Gran Premi di San Marino disputati. In questa categoria, solo un centauro a vanta più di un successo, ovvero Alex Rins. Infatti Romano Fenati ha sì vinto due volte a Misano, ma una affermazione è arrivata in un GP di Emilia Romagna.

2012 – CORTESE Sandro [GER]

2013 – RINS Alex [SPA]

2014 – RINS Alex [SPA]

2015 – BASTIANINI Enea [ITA]

2016 – BINDER Brad [RSA]

2017 – FENATI Romano [ITA]

2018 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2019 – SUZUKI Tatsuki [JPN]

2020 – McPHEE John [GBR]

Foto: MotoGPpress.com