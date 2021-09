Oggi venerdì 16 settembre si disputano le prove libere 1-2 del GP di San Marino 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Inizia l’intenso weekend in terra romagnola, dove i centauri avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per iniziare a effettuare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Si torna in pista dopo l’appuntamento di Aragon, si abbraccia un circuito estremamente tradizionale e ben conosciuto da tutti i piloti. Francesco Bagnaia ha vinto in Spagna e proverà a ripetersi, cercando di guadagnare terreno su Fabio Quartararo, leader del campionato e davvero vicino al titolo iridato. Grande attesa per i rientri di Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, ci si aspetta un buon rendimento da parte di Joan Mir, Alex Rins, Marc Marquez, Jack Miller.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle prove libere del GP di San Marino, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROVE LIBERE GP SAN MARINO MOTOGP: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 17 SETTEMBRE:

08.20-08.50 MotoE, prove libere 1

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.05-16.35 MotoE, prove libere 2

PROVE LIBERE GP SAN MARINO MOTOGP 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN.

Prove libere 1-2 di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 17.00, 23.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8 delle prove libere.

