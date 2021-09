Oggi, sabato 18 settembre, sarà una giornata particolarmente importante a Misano, tappa del Motomondiale 2021. Le qualifiche, infatti, andranno a definire la griglia di partenza e l’incertezza regna sovrana.

Nella classe MotoGP non si sa davvero cosa aspettarsi. Se dovesse esserci il sole, allora tutto sarebbe da inquadrare. Nel day-1 solo la FP1 per buona parte della stessa si è disputata in condizioni “Dry” ed è stato il sorprendente Maverick Vinales su Aprilia a essere il più veloce. L’iberico, probabilmente, avrà sfruttato i riferimenti anche dei test del 31 agosto e del 1° settembre che ha svolto sul circuito Marco Simoncelli prima di prendere parte alla prova di Aragon.

Vero è che il confronto tra la Ducati e la Yamaha sia il tema principale. La Rossa va forte su questa pista e l’ha dimostrato ieri con Jack Miller velocissimo nella prima sessione e Johann Zarco il migliore della seconda a precedere Francesco “Pecco” Bagnaia e Miller. Da questo punto di vista “Pecco” deve lavorare sul set-up per essere al 100% confidante e si augura che ci sia il sole. La stessa speranza del francese Fabio Quartararo che su asciutto sa di essere competitivo. Una M1, infatti, che a seconda del livello di grip può dare dei risultati diversi. Sarà uno degli aspetti focali della giornata odierna.

Legati ai destini Yamaha, chiaramente, ci saranno anche Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che spingeranno per essere nella top-10, ma non sarà affatto semplice. Il livello è molto alto e la velocità dimostrata non dovrebbe bastare per centrare il target. Vedremo se la pista confermerà il tutto.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021

Sabato 18 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.45, MotoE, E-Pole, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.20, MotoE, Gara 1, diretta

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere 3, ad eccezione della FP4 di MotoGP, e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Sabato 18 settembre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.40: Moto-E Pole

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.15: Moto E Race 1

Ore 17.00: conferenza stampa piloti

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 18.00: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Sabato 18 settembre

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Credit: MotoGP.com Press