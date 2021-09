Inizia tra poche ore il week-end del Gran Premio d’Aragon, tredicesimo atto del Motomondiale 2021. I protagonisti delle due ruote tornano in azione in Aragona per la terza delle quattro competizioni che si terranno in terra spagnola.

Le prove libere odierne daranno i primi importanti riscontri in una pista che tutti i piloti conoscono molto bene. Il circuito iberico ha una metratura di 5 chilometri e 078 metri, intervallati da 16 curve. La prima parte è senza dubbio la più tecnica, l’ultima presenta un lungo rettilineo che porta all’ultima piega verso sinistra.

Fabio Quartararo è il leader del Mondiale con 206 punti all’attivo. Il francese ha attualmente oltre 50 punti di gap sullo spagnolo Joan Mir (Suzuki) ed il connazionale Johann Zarco (Ducati Pramac), diretti inseguitori dell’alfiere di Yamaha.

Le prove libere del GP d’Aragon saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. Non è possibile assistere alla differita o alla diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky), mentre SkyGO e NowTV sono accessibili come sempre per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la diretta testuale.

Programma prove libere GP Aragon MotoGP

La programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 10 settembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Dove seguire le prove libere del GP Aragon MotoGP

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta testuale su OA Sport

Le prove libere di MotoGP non saranno trasmesse su TV8

