Giornata di annunci quella di oggi a Misano. Franco Morbidelli, infatti, correrà in questo weekend in sella alla Yamaha M1 ufficiale, concludendo l’annata dopo il licenziamento con effetto immediato dello spagnolo Maverick Vinales (ora pilota Aprilia), e sarà in sella alla moto di Iwata anche nelle stagioni 2022 e 2023.

Una grande notizia per il “Morbido” tornato finalmente a guidare proprio nel fine-settimana iridato sul circuito “Marco Simoncelli”, dopo essere stato fermo per un infortunio importante che l’ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico al menisco e al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo scorso 25 giugno. Morbidelli per questo ha saltato i GP di Olanda, Stiria, Austria, Gran Bretagna e di Aragon. Dopo aver seguito un programma di riabilitazione, il pilota nostrano è di nuovo nel Circus mentre Andrea Dovizioso si unirà al Petronas Yamaha Sepang Racing Team per il resto della stagione 2021 e nel 2022, sostituendo Morbidelli e correndo in questo campionato al fianco di Valentino Rossi.

E così, dopo aver ottenuto il secondo posto nel Mondiale 2020 raccogliendo cinque podi e tre vittorie nella stagione citata, il desiderio è quello di riprendere il filo del discorso interrotto. “E’ grandioso tornare, mi è mancato tanto lo sport e la gente del paddock. Ho cercato di lavorare nel miglior modo possibile, volevo tornare qui a Misano, perché è una pista dove ho grandi ricordi. Il ginocchio non mi fa male, sto bene, ma vedremo cosa accadrà in pista. Eravamo stati troppo ottimisti nelle previsioni sui tempi di recupero. Inizierò senza anti-dolorifici, poi vedremo se avrò bisogno di qualcosa“, le parole del nostro portacolori in conferenza stampa.

Questo fine settimana, il 26enne si riunirà con l’ex compagno di squadra Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo, questa volta come parte del Team Factory: “Devo ringraziare il mio team precedente in Petronas, ho vissuto due anni fantastici con loro, ottenendo grandi risultati, ho avuto l’occasione di portare il mio potenziale in pista grazie a loro. Quindi prima di tutto voglio ringraziarli. Adesso passo nel team ufficiale Yamaha, torno in squadra con Quartararo, questo è positivo, sono felice, questi nuovi colori mi fanno sentire meglio“.

Il centauro italiano ha poi sottolineato le sue sensazioni visto quanto accaduto anche all’interno della Yamaha: “E’ stato interessante vedere il caos Vinales dall’esterno, io mi sono ritrovato su una moto ufficiale, quindi per me va bene così. Penso di meritare questa promozione. La Yamaha non mi doveva nulla, però io pensavo di meritarlo. Non ho nessuna pressione, sono appena rientrato e sono fuori dalla lotta per il campionato. L’anno prossimo il mio obiettivo sarà battere tutti. E’ vero che Quartararo ha dimostrato un grande potenziale, sembra l’uomo da battere, ma l’anno prossimo sarà l’anno prossimo. Il mio obiettivo quest’anno è ritrovare la forma, mentre nel 2022 sicuramente dovrò fare meglio“.

Foto: MotoGP.com Press