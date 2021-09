“Ho fatto il casco speciale con la bestia e ce l’avevo dentro“. Ebbene sì, Enea Bastianini ha fatto vedere tutto quello che aveva a Misano, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, il centauro romagnolo della Ducati Avintia Esponsorama si è preso un podio straordinario e imprevisto, alle spalle dei duellanti Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Un passo gara sorprendente quello messo in mostra da Enea in questa gara, frutto però di una crescita costante di feeling con la sua GP19: “Ci siamo impegnati per ottenere il massimo possibile, il podio non era previsto, ma l’ho voluto a tutti i costi. A metà gara ho passato piloti veloci e andavo forte. Poi mi sono accontentato di fare terzo, perché non potevo prendere Bagnaia e Quartararo“, le parole di Bastianini a Sky Sport.

E si poteva fare ancora meglio a detta del pilota nostrano: “Devo dire che c’è mancato un turno per la FP2 bagnata, poi ci siamo dovuti sistemare nella FP3 e nella FP4. Oggi ho rischiato ed è andata bene. Un’emozione unica salire sul podio in MotoGP nel GP di casa, non potevo sognare una cosa del genere“.

Un pilota in grande crescita Bastianini e, visti i presupposti, ci sarà da divertirsi.

Foto: LaPresse