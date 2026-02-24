MotoGP, Enea Bastianini: “Farò la scelta giusta per il prossimo anno. Difficile pensare ad una Top-5”

Il Mondiale di MotoGP è ormai alle porte ed in questo fine settimana si alzerà il sipario sulla nuova stagione. Si comincia dalla Thailandia dal circuito di Buriram, dove si sono tenuti anche gli ultimi test. Chi cerca il riscatto in questo nuovo anno è sicuramente Enea Bastianini, che ha vissuto una passata stagione decisamente complicata e che proverà a tornare protagonista sempre in sella alla sua KTM

Il pilota italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato proprio degli test invernali: “In Malesia eravamo partiti con il piede giusto e mi sono sentito subito bene, qui in Thailandia all’inizio ho faticato un po’ di più. A due turni dalla fine però ho trovato qualcosa che mi ha soddisfatto ed il telaio nuovo ha cominciato a funzionare bene”.

Le gerarchie sembrano ben chiare in vista del GP, con la KTM Tech 3 che sembra comunque indietro rispetto alla concorrenza: “Aprilia e Ducati stanno facendo molto bene, la Ducati sembra quella più costante. Ci sono un sacco di variabili ed il Gran Premio sarà sicuramente divertente. Non credo che lotteremo per la Top-5, ma comunque ci proveremo”.

Difficile pensare ad un Bastianini ancora in KTM il prossimo anno e sicuramente Enea sarà uno degli uomini mercato: “Si tratta di un momento delicato per il mercato. A breve farò la mia scelta e credo che sicuramente sarà la scelta giusta per avere la moto giusta ed essere competitivo”.