Motocross MX2, Vialle vince anche il GP di Afyon 2021. 3° Guadagnini, ma Renaux scappa via nel Mondiale

Tom Vialle sembra essersi finalmente messo alle spalle tutti i problemi fisici degli ultimi mesi e torna così a dettare la legge del più forte, bissando il successo di domenica scorsa nel GP di Turchia ed imponendosi anche nel Gran Premio di Afyon 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale MX2.

Il fenomenale francese della KTM, detentore del titolo iridato, ha vinto quest’oggi la graduatoria overall di giornata grazie al 2° posto di gara-1 e soprattutto al trionfo di gara-2 davanti al connazionale Maxime Renaux (Yamaha). Il leader del campionato ha disputato comunque un GP di alto profilo, ottenendo 47 punti totali (un 1° ed un 2° posto) e pareggiando i conti con Vialle, il quale si è aggiudicato il GP di Afyon grazie al miglior piazzamento ottenuto nell’ultima run.

Tappa discreta ma non eccezionale per Mattia Guadagnini, 3° overall con un brillante terzo posto in rimonta in gara-1 e con una negativa sesta piazza in gara-2, che lo fanno sprofondare a -49 dalla testa del Mondiale MX2. Il talentuoso pilota azzurro della KTM conserva comunque la seconda posizione nella generale a +22 sul terzo posto di Jago Geerts.

CLASSIFICA GARA-1 GP AFYON 2021 – MX2

1 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 34:59.757 0.000 56.192 25

2 28 VIALLE, Tom FRA FFM Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:17.045 17.288 55.733 22

3 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:25.905 26.148 55.501 20

4 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:28.810 29.053 55.425 18

5 20 TODD, Wilson AUS ACU Bike it MTX Kawasaki Kawasaki 35:29.972 30.215 55.395 16

6 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:32.181 32.424 55.338 15

7 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MX2 Husqvarna 35:35.892 36.135 55.242 14

8 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda 114 Motorsports Honda 35:36.922 37.165 55.215 13

9 711 HOFER, Rene AUT AMF Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:45.368 45.611 54.998 12

10 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB DIGA PROCROSS GASGAS FACTORY RACING GASGAS 35:47.010 47.253 54.955 11

11 80 ADAMO, Andrea ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 35:47.435 47.678 54.945 10

12 14 BEATON, Jed AUS MA Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MX2 Husqvarna 35:48.382 48.625 54.920 9

13 172 BOISRAME, Mathys FRA FFM F&H Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 35:50.463 50.706 54.867 8

14 118 RUBINI, Stephen FRA FFM Honda Racing Assomotor Team Honda 35:51.034 51.277 54.853 7

15 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU F&H Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 36:16.637 1:16.880 54.207 6

16 253 PANCAR, Jan SLO AMZS KTM RACESTORE MX2 KTM 36:30.724 1:30.967 53.859 5

17 94 FACCHETTI, Gianluca ITA FMI KTM 36:36.723 1:36.966 53.712 4

18 313 POLAK, Petr CZE ACCR hostettler Yamaha Racing Yamaha 36:38.947 1:39.190 53.658 3

19 717 WAGENKNECHT, Jan CZE ACCR JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:40.509 1:40.752 53.619 2

20 23 LATA, Valerio ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 36:43.203 1:43.446 53.554 1

21 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO DIGA PROCROSS GASGAS FACTORY RACING GASGAS 36:45.832 1:46.075 53.490 0

22 125 WECKMAN, Emil FIN SML Honda Racing Assomotor Team Honda 36:53.208 1:53.451 53.312 0

23 45 CONGOST, Gerard ESP RFME JK Racing Yamaha Yamaha 34:47.700 -1 Lap 53.542 0

24 181 VANDER AUWERA, Julian BEL FMB Everest Racing Team Husqvarna 35:15.141 -2 Laps 49.912 0

CLASSIFICA GARA-2 GP AFYON 2021 – MX2

1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:15.694 19 0:00.000 0:00.000 1:49.863 4 56.525

2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:21.228 19 0:05.534 0:05.534 1:50.184 5 56.36

3 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:42.676 19 0:26.982 0:21.448 1:51.465 9 55.713

4 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:45.958 19 0:30.264 0:03.282 1:51.598 5 55.646

5 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 35:47.715 19 0:32.021 0:01.757 1:51.646 8 55.622

6 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:51.044 19 0:35.350 0:03.329 1:51.979 11 55.457

7 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 35:59.671 19 0:43.977 0:08.627 1:51.787 9 55.552

8 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:01.695 19 0:46.001 0:02.024 1:52.300 7 55.298

9 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 36:02.866 19 0:47.172 0:01.171 1:52.525 12 55.188

10 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:06.956 19 0:51.262 0:04.090 1:52.423 12 55.238

11 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:10.535 19 0:54.841 0:03.579 1:52.183 7 55.356

12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:11.956 19 0:56.262 0:01.421 1:52.253 10 55.321

13 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 36:21.381 19 1:05.687 0:09.425 1:52.676 15 55.114

14 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:28.540 19 1:12.846 0:07.159 1:54.100 14 54.426

15 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 36:32.979 19 1:17.285 0:04.439 1:53.900 19 54.522

16 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:33.302 19 1:17.608 0:00.323 1:52.783 18 55.061

17 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:39.103 19 1:23.409 0:05.801 1:51.918 17 55.487

18 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:40.561 19 1:24.867 0:01.458 1:53.684 18 54.625

19 717 Wagenknecht, Jan CZE ACCR KTM 35:25.312 18 1 lap 1 lap 1:54.604 6 54.187

20 23 Lata, Valerio ITA FMI KTM 35:39.499 18 1 lap 0:14.187 1:55.628 8 53.707

21 181 Vander Auwera, Julian BEL FMB Husqvarna 35:21.475 17 2 laps 1 lap 2:02.776 7 50.58

22 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 27:51.819 14 5 laps 3 laps 1:54.962 3 54.018

23 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 24:21.345 12 7 laps 2 laps 1:57.157 4 53.006

CLASSIFICA OVERALL GP AFYON 2021 – MX2

1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 25 47 2 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 25 22 47 3 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 20 15 35 4 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 15 18 33 5 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 9 20 29 6 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 12 16 28 7 20 Todd, Wilson AUS ACU KAW 16 12 28 8 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 10 28 9 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 14 13 27 10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 13 9 22 11 80 Adamo, Andrea ITA FMI GAS 10 11 21

CLASSIFICA MONDIALE MX2 2021

1 959 Renaux, Maxime FRA YAM 361 15-12 25-22 15-22 12-18 16-22 22-20 25-25 18-25 25-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 101 Guadagnini, M. ITA KTM 312 12-11 18-25 22-25 7-16 25-16 7-11 22-20 22-18 20-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 93 Geerts, Jago BEL YAM 290 4-15 14-0 18-16 25-25 9-20 25-22 20-22 12-15 18-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 14 Beaton, Jed AUS HUS 266 14-10 0-13 16-14 22-20 20-13 13-16 18-8 20-20 9-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 198 Benistant, T. FRA YAM 261 6-14 16-12 25-7 8-15 12-25 16-18 16-14 13-11 15-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 70 Fernandez, R. ESP HON 251 22-20 22-15 20-9 11-14 18-14 15-14 4-16 15-0 13-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 711 Hofer, Rene AUT KTM 244 16-18 0-20 10-15 18-11 11-18 10-9 13-15 16-16 12-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 74 de Wolf, Kay NED HUS 237 11-0 6-6 14-12 16-22 15-12 20-25 12-13 14-12 14-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 28 Vialle, Tom FRA KTM 227 25-25 – – 0-0 – – 22-0 18-10 15-18 25-22 22-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 172 Boisrame, M. FRA KAW 216 18-22 20-14 13-18 9-10 10-15 14-13 10-6 11-1 8-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Foto: MXGP.com