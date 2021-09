Il mondo del Motocross torna in Italia per il GP di Sardegna, decima prova della stagione per quanto riguarda la MXGP e la MX2. Ci concentriamo quest’oggi sulla ‘categoria minore’ che riparte dopo l’interessante doubleheader in Turchia.

La trasferta di Afyonkarahisar ha visto un deciso allungo in classifica da parte del francese Maxime Renaux. L’alfiere di Yamaha ha ottenuto tre podi in quattro competizioni tra cui due vittorie ed un secondo posto.

Il transalpino è sempre più leader con 361 punti contro i 312 di Mattia Guadagnini. Il padrone di casa ha l’opportunità di ben figurare dopo aver vinto l’appuntamento di piemontese di Maggiora che si è svolto come lo scorso luglio.

La distanza è ampia, ma il campionato è ancora molto lungo e come abbiamo imparato basta poco per cambiare la classifica. Nella lotta tra i due potrebbe inserirsi il belga Jago Geerts (Yamaha), in difficoltà in Turchia dove ha agguantato un solo quarto posto in occasione della race-1 del GP d’Afyon.

In Turchia abbiamo ritrovato anche il francese Tom Vialle, alfiere di KTM che ha conquistato entrambe gli eventi in quel di Afyonkarahisar. Attenzione in Sardegna anche all’australiano Jed Beaton (Husqvarna), tre volte a podio nel doubleheader che si è tenuto due settimane fa.

Tutti questi potrebbero protagonisti potrebbero aiutare il nostro Guadagnini sulla pista di Riola Sardo. Oltre al già citato centauro di Bassano del Grappa non dimentichiamoci la presenza di Andrea Adamo, portacolori di Gas Gas che in casa insegue due piazzamenti di rilievo nella Top10.

Foto: LiveMedia/DPPI/Nderim Kaceli