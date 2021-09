Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli al “Tazio Nuvolari” di Mantova in vista del Motocross delle Nazioni 2021, 74ma edizione di uno degli eventi più spettacolari e adrenalinici del panorama motoristico globale a due ruote. L’Italia padrona di casa, due volte vincitrice della manifestazione (1999 e 2002), sarà una delle grandi favorite per la vittoria finale grazie ad un terzetto di piloti estremamente solidi e veloci.

Fari puntati inevitabilmente su Tony Cairoli, all’ultimo Nazioni della carriera e reduce dalla bruttissima caduta di sabato scorso a Riola Sardo: “Fino a due giorni fa non sapevo se sarei riuscito a correre, ho picchiato forte per terra ed è stato un duro colpo anche per il campionato. È stata una settimana difficile, uno dei momenti più difficili della mia carriera, ma ora è il momento di concentrarsi sul Nazioni: non potevo mancare“, ha dichiarato il siciliano in conferenza stampa.

“Di certo non sono nelle migliori condizioni, ma proviamo a portare l’Italia sul podio. So che posso contare su una squadra forte e unita. Ho ancora qualche dolore al collo ed alla schiena, sono le zone del corpo dove sento più male. Quando ero più giovane questi dolori passavano in tre giorni...”, scherza TC222.

Grande emozione per il giovane talento azzurro della MX2 Mattia Guadagnini: “Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia al Motocross delle Nazioni al mio primo anno nel Mondiale, ho sempre ammirato questa maglia e ora è il mio momento. Correre il primo Nazioni a Mantova, a pochi km da casa mia e dove ho dei bei ricordi degli anni passati è qualcosa di speciale”.

Autore di una buona prima parte di stagione nel Mondiale MXGP, Alessandro Lupino avrà un ruolo cruciale per il team Italia gareggiando nella categoria Open: “Quest’anno mi sto trovando molto bene con la moto e non può che essere una cosa positiva. Penso che abbiamo un’ottima squadra per questo Nazioni: siamo molto amici tra di noi e domenica daremo tutto l’uno per gli altri”.

Foto: MXGP.com