Motocross delle Nazioni 2021: Italia sfortunata nel sorteggio per la griglia di partenza delle qualifiche

Giornata di vigilia a Mantova in vista del Motocross delle Nazioni 2021, che comincerà domani con le prime prove cronometrate e soprattutto con le manche di qualifica che promuoveranno i migliori 20 Paesi alle Finali A di domenica 26 settembre.

Oltre alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, giunta all’edizione n.74 della storia, quest’oggi è andato in scena anche il sorteggio della griglia di partenza per le Qualifying Heat del sabato. L’Italia di Tony Cairoli (MXGP), Mattia Guadagnini (MX2) e Alessandro Lupino (Open) punta al bersaglio grosso ma è stata particolarmente sfortunata nella cerimonia odierna.

La formazione azzurra padrona di casa è stata estratta per 28ma su 31 squadre iscritte, ma è andata addirittura peggio ai campioni in carica dell’Olanda (n.29). In generale non è andata molto bene a tutte le big, con la Gran Bretagna 16ma, la Francia 19ma ed il Belgio 23°.

Premiate dalla buona sorte Sud Africa, Lettonia, Croazia, Danimarca e Irlanda, in ordine dalla prima alla quinta posizione sulla griglia di partenza virtuale delle manche di qualifica. Il sorteggio odierno avrà un peso anche per la giornata di domenica, quando uno dei due piloti di ogni nazione sceglierà il cancelletto di partenza in base al risultato in qualifica e l’altro slot verrà assegnato dall’estrazione odierna.

Foto: MXGP.com