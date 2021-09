Alla vigilia della prova in linea riservata agli uomini Elite dei Mondiali 2021 di Lovanio, tiene ancora banco la discussione su quale sarà il ruolo di Remco Evenepoel nella gara di domani. Il giovane belga, infatti, dovrebbe correre in supporto al compagno Wout Van Aert, ma in molti credono che l’enfant prodige fiammingo potrebbe agire da vera e propria seconda punta del Belgio.

Per ora, quel che transapre dall’ambiente è che il Belgio vorrebbe una gara poco selettiva. L’obiettivo dei padroni di casa, infatti, sarebbe quello di portare Van Aert a giocarsi le sue carte in volata. Tuttavia, se gli avversari dovessero fare fuoco e fiamme, potrebbe avere senso dare un po’ di spazio a Evenepoel, il quale ha le qualità per mettere tutti nel sacco con un’azione solitaria.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Remco Evenepoel a RTBF sul Mondiale di domani: “Sono belga e corriamo in casa, non sono qua per tradire il mio paese. Sono qui per Wout, questa è l’opportunità della vita per lui. Sarebbe stupido non aiutarlo, su questo tracciato lui è il più forte. Siamo tutti pronti e sappiamo già cosa fare. Per noi sarà come andare in guerra poiché nessuno ci regalerà niente“.

Foto: LPS