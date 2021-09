Brindisi-Olimpia Milano, orario, programma, tv, streaming Semifinale Supercoppa Italiana basket

Si disputano oggi le semifinali della Supercoppa Italiana di basket e dopo i quarti di finale le quattro regine di questa vigilia stagionale si affronteranno a Bologna. E alle 18 sul parquet sarà il momento di Milano che sfiderà Brindisi.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo i successi contro Treviso e Sassari nei quarti di finale. Per l’Olimpia vittoria fin troppo facile, con il match chiuso sul 108-60, contro una formazione veneta con moltissime assenze di peso e, dunque, per Ettore Messina quella di oggi è la vera prova del nove per capire lo stato della sua squadra.

Di contro, invece, Brindisi ha esordito nel torneo contro la Dinamo Sassari, imponendosi per 76-66, con l’Happy Casa che ha sempre guidato il match, ma ha dovuto lottare fino alla fine, con un ultimo quarto vinto con un parziale di 24-18 per chiudere il discorso.

Il match tra l’Olimpia Milano e Brindisi inizierà alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dmax ed Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

MILANO-BRINDISI OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Lunedì 20 settembre

Ore 18.00: Milano – Brindisi

Diretta tv – Dmax, Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player, Discovery+

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo